UBIJENI MIROSLAV GODINAMA STUDIRAO EKONOMIJU, ALI JEDAN TRENUTAK PROMENIO JE SVE! Meštani Feketića otkrili: To ga je uništilo...

O Miroslavu M. (64), pljačkašu benzinske pumpe, koji je u ponedeljak veče ubijen na Karaburmi tokom policijske intervencije, prijatelji malo znaju jer su ga retko kad viđali, uglavnom zbog toga što je gotovo dve decenije proveo po zatvorima.

Meštani Feketića svedoče da dugo godina nisu čuli ništa o njemu, iako je rodom iz ovog vojvođanskog sela.

„Čuli smo jutros, šta da kažemo. On je sa 20 godina otišao odavde, retko kada bi ga neko video. Znamo da je živeo u Subotici, Beogradu, a prema poslednjim informacijama, živeo je u Pančevu. Brat mu živi u Beogradu, a sestra u Vršcu. Poslednji put smo ga videli kada im je pre desetak godina preminuo otac“, navodi sagovornik.

foto: Privatna arhiva, Nemanja Nikolić

Miroslav M. ubijen je u ponedeljak u Ulici Salvadora Aljendea oko 21.35 časova, nakon što je sa obližnje benziske stanice ukrao oko 5.000 dinara i dao se u beg. Nakon nekoliko stotina metara, policija ga je identifikovala, a on je podigao pištolj i uperio u policajce uz rečenicu: „Šta ćemo sad?“. Nakon toga došlo je do pucnjave, u kojoj je razbojnik usmrćen.

„Znam da je radio kao telohranitelj, ali i kao obezbeđenje klubova, diskoteka. Prosto, adresa mu je ostala od detinjstva, tu mu je roditeljska kuća, ali ništa o njemu godinama nismo čuli. Svakako da nas je potresla ova vest“, zaključuje sagovornik.

foto: Nemanja Nikolić

Međutim, Miroslavljev blizak rođak objašnjava zašto je Miroslav robijao 1992. godine, kada je osuđen za ubistvo.

„Bio je sa društvom na ulici kada je naišao jedan Hrvat, kako je došlo do koškanja niko ne zna, ali u tom komešanju je taj čovek nastradao. Miroslavljevo društvo se razbežalo, a njega je policija uhvatila. Iako nisu imali dokaza, četiri godine je trajala istraga, na kraju je on osuđen. Proveo je 11 godina u zatvoru, to ga je uništilo“, navodi rođak ubijenog Miroslava.

Kako dodaje, to je pored njega, razorilo i njegovu porodicu.

„Njegovi majka i otac su se preselili u Pančevo, da bi im on bio bliži kada ga posećuju. Smrt oca je teško podneo jer je bilo malo nakon što je izašao iz zatvora, a majka mu je preminula pre godinu dana. Sahranjeni su ovde u Feketiću, u porodičnoj grobnici. Miroslavu je inače ostalo tri ispita da završi Ekonomski fakultet, ali je sve otišlo dođavola tim ubistvom“, dodaje rođak.

1 / 6 Foto: Nemanja Nikolić

Kako je ranije objavljeno, kod ubijenog razbojnika je pronađena lična karta i pištolj sa 6 metaka sa izbrušenim serijskim brojem. Takođe, u kriminalnom dosijeu nastradalog ima više krivičnih dela među kojima su ubistvo, razbojništvo, nelegalno oružje.

(Kurir.rs / Nova)