KOMŠINICA OTKRILA DETALJE TRAGEDIJE U SOPOTU: Otac dečaka koji se udavio u septičkoj jami radio kao mučenik da ne ostanu bez kuće

Šestogodišnji dečak nastradao je juče u beogradskom naselju Sopot kad je upao u septičku jamu, a prema saznanjima medija iza svega se krije jedna veoma potresna porodična priča.

- Njegov otac je samo radio. Majka ih je ostavila, otac je zaspao, a mali je izašao. Kupili su tu kuću. Otac je samo radio kao mučenik da isplati tu kuću od nekih ljudi koji su sad u Nemačkoj. Radio je noću kao pekar. Našao je jednu ženu koja je čuvala decu dok on nije tu. Majka ih je ostavila i otišla kod drugog. Nije htela decu - priča jedna od bliskih komšinica porodice koju je zatekla tragedija.

Kako priča potresena žena, nesrećni čovek ima još jedno dete, devojčicu, koja je navodno bolesna. Vodio je računa o deci, ali momenat nepažnje ga je koštao kobno.

- Već je imao dovoljno muka u životu. Jadan čovek - istakla je žiteljka ulice u kojoj se dogodila tragedija.

Dodaje da je otac pre posla želeo da odmori te je navodno zaspao i zaboravio da zaključa vrata.

foto: Facebook

- Mali je sam izašao, upao u septičku jamu, to je to... Tragedija! Bila je i policija. Odmah je i majka dečaka došla kada se to desilo, ali nije uzela devojčicu već ju je odveo Centar za socijalni rad malopre. Užas - ispričala je komšinica.

Kako kaže komšinica, često je viđala nastradalog dečaka za koga kaže da je uvek bio razigran.

- Stalno je skakao po dvorištu, trčao i igrao se - kroz plač je izgovorila.

Otac dečaka, podsetimo, uspeo je da izvadi dete iz jame do vrha napunjene vodom, ali mališanu nije bilo spasa.

- Dete nije davalo znake života. Otac je odmah pozvao policiju i ispričao šta se desilo. Ekipa Hitne pomoći je pokušala reanimaciju i konstatovala smrt deteta - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Telo dečaka je poslato na obudukciju.

(Kurir.rs/Blic)