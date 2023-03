TUŽILAC TRAŽI MAKSIMALNE KAZNE ZA UBISTVO ĆURUVIJE: Hrabrost da traži hašku optužnicu protiv Miloševića koštala ga života

BEOGRAD - Zamenik tužioca za organizovani kriminal Milenko Mandić zatražio je od veća Apelaciono suda da četvoricu optuženih za ubistvo Slavka Ćuruvije osudi na maksimalne kazne od po 40 godina zatvora.

Tužilac je naveo da smatra da je u potpunosti dokazano da su bivši načelnik Državne bezbednosti Radomir Marković, kao i Milan Radonjić, Ratko Romić i Miroslav Kurak učestvovali u ubistvu 11. aprila 1999, na "kućnom pragu, na mestu na kom Ćuruvija nije imao šanse na preživi" navodeći da je motiv ubistva novinara to što je u javnosti isticao svoje mišljenje i zalagao se za smenu vlasti Slobodana Miloševića.

- Govorio je u američkom kongresu da je za smenu vlasti najbolje da se podigne optužnica haška protiv Slobodana Miloševića i ta ga je hrabrost koštala života. Sva ta njegova nastupanja u zemlji i inostranstvu, u kojima je jasno i beskompromisno iznosio svoje mišljenje dovela je do toga da privuče pažnju Državne bezbednosti i da završi kao državni neprijatelj - rekao je tužilac u završnoj reči, navodeći da je za tužilaštvo jasno da je razlog njegovog praćenja od strane operativaca DB-a bila priprema ubistva, a ne sproni kontakti sa predstavnicima američke ambasade.

- Moram da istaknem da se često kroz postupak provlačila teza da je Slavko Ćuruvija postupao suprotno Ustavu, da citiram, kao izdajnik, ali iz svih okolnosti to ne stoji, on je bio jako kritičan prema politici zapadnih zemalja, dokazi upućuću da je nastupao kao patriota - rekao je zamenik tužioca navodeći da u to vreme "zbog krivičnim i parničnih postupaka i enormnih kazni koje su mu izrečene, novine čiji je bio vlasnik i nisu izlazile".

- Jasno se izvodi zaključak zašto je to urađeno - rekao je tužilac.

Branilac Radomira Markovića, advokat Vladimir Marinkov, osvrnuo na navode tužioca.

- Kolega se najvećim delom bavio da li je Ćuruvija bio protivnik vlasti, a to, kao ni ljudi na koje insinuira nisu bili predmet optužbi. Radomir Marković nije pomenut u završnoj reči tužioca i to je status Radomira Markovića u ovom predmetu, njega nema. Stavljeno nam je u usta da smo govorili da je Ćuruvija bio izdajnik, a mi to nikada nismo rekli. Statusom Slavka Ćuruvije se nismo bavili, bavili su se tužilaštvo i mediji koji su ga proglasili državnim neprijateljem broj jedan, to postoji na filmovima a ne u službi Državne bezbednosti - rekao je branilac Radomira Markovića i dodao:

- Sve oči su uprte u vas, očekujemo pravdu i presudu po zakonu. Šta su ovi ljudi uradili da bi se tražile ovakve kazne, pratite dokaze i ostaje samo istina da su ovi ljudi voleli svoju zemlju i svoj narod, da su radili najteže poslove a mi im ovako vraćamo. Sudite po pravu, pravdi i časti i oslobodite optužene - rekao je Marinkov i zatražio oslobađajuću presudu, navodeći da ni jedan dokaz ne upućuje na njihovu krivicu.

Sa njim se složila i branilac Radonjića i Romića koja je zatražila oslobađajuću presudu za sve optužene, advokat Zora Dobričanin Nikodinović.

- Krivičnu prijavu u ovom predmetu podnela je Nataša Kandić i njen Fond za humanitarno pravo. Žena koja je dobila nekoliko odlikovanja države Hrvatske i samozvane države Kosovo. Ovde se sudi jednom vremenu i službi Državne bezbednosti. Tužilac kao i dalje da želi da sruši režim Slobodana Miloševića, obaveštavam tužioca da je MIlošević preminuo pre desetak godina .- izjavila je branilac dvojice optuženih navodeći da je sudski postupak omalovažavanje celokupnog sistema i diskreditovanje države.

Dobričanin Nikodinović detaljnom analizom izvedenih dokaza navela je da ne postoji nezakonitost u postupanju Milana Radonjića, kada je u pitanju pratnja Slavka Ćuruvije i da je ona počela još pre nego što je Radonjić postao načelnik beogradskog centra DB-a.

Ona je podsetila i da je jedini očevidac ubistva, nevenčana supruga Slavka Ćuruvije, Branka Prpa izjavila da je sigurna da osoba koju je toga dana videla nije ni Kurak niti optuženi Romić.

- Ne postoji ni jedan dokaz da je Ratko Romić udario Branku Prpu pištoljem u glavu, Branka Prpa je decidno odgovorila da ni Romić ni Miroslav Kurak nisu osoba koju je toga dana videla, ona je 100 posto sigurna da oni to nisu, a 60 postoj je sigurna da je to Luka Pejović - rekla je branilac i podsetila da je Aleksandar Simović u prvom iskazu izjavio "ja i moj brat smo pričali o ubistvu Ćuruvije kao i o drugim stvarima koje smo učinili".

- Niko se nije bavio time ko je zapravo ubica, ja ne mogu da razumem da je nekome cilj samo da se osudi njegova sopstvena država. Posle 10 godina suđenja mogu da kažem samo da je nesporno da je Ćuruvija ubijen i da ga nisu ubili ovde prisutni Kurak i Romić, kako je izjavila i Branka Prpa i da ih nisu organizovali Radonjić i Marković - navela je Zora Dobričanin Nikodinović i dodala:

- Nikome interes ne sme da bude da osuđen bilo ko, već samo oni koji su u krivičnom delu učestvovali. Ako moji klijenti odu u zatvor, ubica će i dalje biti na slobodi i smejaće nam se u lice - zaključila je advokat i zatražila od suda da donese odluku na osnovu dokaza.

I branilac MIroslava Kuraka, advokat Mladen Džolić zatražio je oslobađajuću presudu.

- Jedini neposredni očevidac je izjavila da u liku Miroslava Kuraka ne prepoznaje ubicu. Milorad Ulemek je decidno izjavio da mu Marković nikada nije rekao da je Ćuruiju ubio Kurak, da nikada nikome to nije rekao. Telekomunikacije su pokazale da u vreme izvršenja nije bio ni blizu lica mesta - rekao je advokat i zatražio oslobađajuću presudu.

U toku je pauza, posle koje će završne reči izneti optuženi Radomir Marković, Milan Radonjić i Ratko Romić, dok je Miroslav Kurak u bekstvu i sudi mu se u odsustvu.

