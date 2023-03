NISU STIGLI DA DOČEKAJU BEBU: Sestra Nenada koji se sa TRUDNOM suprugom ugušio u stanu OČAJNA: Ne znam šta ću sada

Nenad Bilić (25) iz Zrenjanina koji je tragično preminuo sa svojom suprugom Katarinom Jovanović (23) tek je uplovio u bračne vode a prema rečima njegove neutešne sestre, nisu stigli niti da se skuće niti da dočekaju da postanu roditelji.

- Ne mogu da dođem k sebi. Zašto im se to desilo? Sve je bilo tako lepo. Nenad i Kaća znaju se još iz škole i pre izvesnog vremena su počeli da se zabavljaju, a 20. novembra prošle godine su se venčali, ona je ubrzo potom i zatrudnela. Bila je oko četiri meseca trudna. Ja ne znam šta ću sada. Otac nam je umro pre tri godine. Imamo još starijeg brata ali on ne živi sa nama. Ostali smo sami mama i ja i radovali se kada se oženio i otišao da živi sa Kaćom a sada ne možemo da se pomirimo sa tim da ih nema - kratko jerekla kroz suze rođena sestra pokojnog Nenada.

Nenadova majka Ksenija rekla je da još ne može da veruje da se to desilo njenom sinu i snaji.

- Eto ja još ne mogu da verujem. Kao da mi još nije doprlo do mozga. Još sam i radila danas i čula na poslu. Tragedija velika. Ne znam sad šta ću. Uteha mi je što imam još dece. Niko nam ništa ne govori kako se to desilo pa mi možemo da nagađamo. Šta god da se desilo to nam ih neće vratiti. Eto za sada se držim a šta će posle biti, ne znam – rekla je Nenadova majka Ksenija.

Podsetimo, prema prvim rezultatima istrage Nenad i Katarina su se najverovatnije ugušili od gasa koji je cureo iz gasne peći i to pre skoro nedelju dana. To je potvrdila i vlasnica stana u kome su živeli i tužnim glasom rekla da je to velika tragedija koja je zadesila dvoje mladih i zaljubljenih ljudi.

- Ja sam imala nameru da prodam stan i već sam dala punomoć jednoj agenciji da posreduju pošto ja imam godina i ne mogu baš da se puno krećem. Međutim, u subotu su me zvale komšije i pitale me da li sam prodala stan zato što je došlo dvoje mladih ljudi koji su čuli da je stan prazan te bi hteli da ga iznajme.

Bili su tako mladi i fini i devojci se nazirao stomačić ispod jakne pa sam se sažalila i odmah pristala da im izdam stan ali sam ih upozorila da moraju da ga napuste čim nađem kupca - priča nam uzrujana vlasnica. Dodaje da im je odmah dala ključeve, da se skuće deca lagano i to je bilo prošle subote, pre nepunih nedelju dana.

- Juče me je zvao momak iz agencije i rekao da je našao kupca te da će sa njim otići da vidi stan. Kada je došao tamo nije mogao da ga otključa pa je zvao mene i kada sam došla rekli su mi da je ključ sa unutrašnje strane brave, a komšije su mi rekle da od kada su se uselili oni nisu ih ni čuli ni videli te da nisu ni svetlo palili a i da je zid kod komšije na koji je naslonjena peć iz mog stana skroz vreo. Pozvali smo policiju i oni su nam rekli da slobodno razvalimo vrata ako je to moj stan i da im javimo šta se dešava. To smo i učinili i zatekli horor. Dvoje mladih na sred sobe bez znakova života i gasna peć na najjačoj snazi tako da je napuklo staklo na njoj - priča nam gazdarica drhtavim glasom.

Kaže da su odmah pozvali policiju koja se brzo pojavila i zabranila im da ulaze u stan a kasnije su im rekli dok su čekali Hitnu pomoć i tužioca da su se mladić i devojka najverovatnije ugušili od gasa jer na njima nema povreda koje bi ukazivale na nasilnu smrt.

Podsetimo, tela nesrećnih mladića i devojke nađena su sinoć u Ulici dr Emila Gavrila i poslata su na obdukciju u novosadski Institut za sudsku medicinu a istraga će pokazati tačan uzrok smrti nesrećnog para.

