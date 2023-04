SERIJSKI SILOVATELJ IGOR MILOŠEVIĆ PONOVO NA SLOBODI! Sud ukinuo pritvor, tužilaštvo uložilo žalbu

Igor Milošević, osuđivani serijski silovatelj, pušten je na slobodu, rečeno je iz Prvog osnovnog suda za Telegraf.

On je, podsetimo, pušten iz zatvora 20. septembra prošle godine nakon odlužene kazne zatvora, a uhapšen je deset dana kasnije zbog postojanja sumnje da je počinio delo ugrožavanje sigurnosti.

Optužnim predlogom okrivljenom Miloševiću je stavljeno na teret da je dana 27.09.2022. godine pretnjom da će napasti na život i telo oštećene J.R. novinarke u dnevnom listu "Informer", ugrozio njenu sigurnost, koja oštećena obavlja poslove od javnog značaja u oblasti informisanja, a u vezi sa poslovima koje obavlja, na taj način što je prilikom intervjua koji je oštećena radila sa njim zajedno sa koleginicom I.T. istoj uputio reči "Ako sam ja naumio da vas silujem ja ću to uraditi, ako imam slobodu, ako nema kamermana da me spreči, ako nema bilo ko da me spreči", kao i "Ako dođem da vas ubijem, ja ću da vas ubijem ako nema ko da me spreči", što je kod oštećene stvorilo osećaj straha i ugroženosti za sopstvenu bezbednost.

foto: Instagram/serbialive_beograd_rezerva

Igor Milošević je uhapšen 30. septembra, a dva kasnije je saslušan i tom prilikom je negirao izvršenje krivičnog dela koje mu je stavljeno na teret. Nakon saslušanja, Prvi osnovni sud u Beogradu je okrivljenom na predlog tužilaštva odredio pritvor koji traje do danas.

U toku postupka tužilaštvo je ispitalo svedoka oštećenu J.R. i svedoka I.T. i naredilo vršenje psihijatrijskog veštačenja okrivljenog. Iz nalaza i mišljenja veštaka utvrđuje se da su sposobnost okrivljenog Igora Miloševića da shvati značaj svog dela i mogućnost da upravlja svojim postupcima bile očuvane, da mera bezbednosti medicinskog karaktera nije indikovana, kao i da je okrivljeni procesno sposoban.

Nakon razmatranja i ocene svih dokaza, tužilaštvo je podnelo optužni predlog zbog postojanja opravdane sumnje da se u radnjama okrivljenog stiču sva obeležja krivičnog dela koje mu je stavljeno na teret, te je predložilo sudu da ga nakon održanog glavnog pretresa proglasi krivim i osudi na kaznu zatvora u trajanju od dve godine i deset meseci, imajući u vidu da je isti višestruki povratnik u vršenju krivičnih dela, kao i da se prema njemu izrekne mera bezbednosti zabrane prilaska i komunikacije sa oštećenom J.R. u trajanju od tri godine.

Kurir.rs/Telegraf