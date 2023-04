IZBO KOMŠINICU ZBOG SVAĐE OKO STANOVA! Dušan poludeo kad je čuo šta joj investitor nudi za kuću i plac! DETALJI ZLOČINA U PANČEVU

Dušan D. (64) nožem je usmrtio danas S.J. (77) u Pančevu navodno zbog svađe oko stanova.

Komšinica ubijene žene rekla je da je Dušan danas upao u kuću kod S. J. i posvađao se sa njom oko stanova koje je ona trebala da dobije od investitora iz Beograda, piše Informer.

- On je iskoristio priliku što je žrtvi došla komšinica i došao kod nje. On je treća kuća od ubijene. Keja mu je rekla da treba da dobije tri stana od investitora, jer ih je htela za tri ćerke, a on je na to poludeo. Rekao joj je "kako ti tri stana, a ja dva", pošto je i on hteo da sklopi ugovor sa istim investitorom. Potom je zgrabio nož i sa njime četiri ili pet puta izbo nesrećnu ženu. Zatim je krenuo da juri za komšinicom koja je došla kod nje, ali je ona uspela da pobegne - kaže šokirana meštanka ulice u kojoj se dogodio stravičan zločin.

Ona navodi da je Dušan živeo sam, ali da je znao da popije.

- Nije on bio loš ranije, nikad se ne bi reklo da bi takvo nešto uradio. Znao je da pomogne i pozajmi neki alat. Ne bi došlo danas do ovoga da nije ta komšinica došla, pa joj S. J. otključala kapiju. Izgleda mu je pala neka magla na oči. Ona je imala veći plac od njegovog i ne znam zašto se bunio. Taj dogovor sa investitorom još nije bio konačan - priča komšinica žrtve.

Kako navodi, za zločin je saznala kada je došla iz grada.

- Pred kućom je bila policija, a onda sam čula da je ubijena. Neka crkne u zatvoru! Ona je bila dobra žena i nije se svađala ni sa kim.

. Ima tri ćerke i unučad. Da su oni bili tu, ne bi Dule smeo da im priđe - ispričala nam je uznemirena komšinica ubijene žene.

Osumnjičeni je uhapšen odmah nakon izvršenja zločina i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

O zločinu se oglasilo i Više javno tuzilaštvo u Pančevu.

- U kući u Ulice Dragutine Ilkića Birte pronađeno je telo J.S. iz Pančeva. Lice D.D. iz Pančeva je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo tako što je istog dana u prepodnevnim časovima lišio života pokojnu J.S. upotrebom noža. Po nalogu ovog tužilaštva određeno je zadržavanje prema D.D. u trajanju do 48 časova, u kojem roku će biti sproveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Pančevu. Dežurna zamenica javnog tužioca je izašla na mesto događaja radi obavljanja uviđaja, naredila je sudsko-medicinsku obdukciju beživotnog tela i preduzela je druge radnje radi prikupljanja dokaza - navode iz Tužilaštva.

Kurir.rs/Informer/D.Ćuruvija