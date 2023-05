SKOČIO KROZ PROZOR DA SE SPASE Potresna ispovest učenika koji je BIO NA SPISKU: "Video sam tela dok padaju, svi su mi bili bliski"

Stravična tragedija koja se juče dogodila na Vračaru kada je učenik sedmog razreda hicima iz pištolja svog oca ubio sedam devojčica i jednog dečaka u školi, kao i pripadnika obezbeđenja, digla je ceo svet na noge.

1 / 4 Foto: Nenad Kostić

Naime, kako Kurir saznaje, dečak koji je bio na spisku, uspeo je da iskoči kroz prozor kada je dečak koji je ubio osmoro vršanjaka upao u učionicu.

- Čekao je da čuvar zvoni za početak časa, ubio je prvo njega, pa je ušao na čas, upucao nastavnicu i učenike iz prve klupe, video sam kako tela padaju i drug i ja smo odmah iskočili kroz prozor. On je pobegao u jednu firmu, ja sam samo trčao. Svi sa spiska su mi bili drugovi, od nas ga niko nikada nije izbegavao. Jedan od drugara sa spiska bio je u subotu sa njim na rodjendanu i nije primetio ništa čudno. Trenirao je i košarku pored svih aktivnosti. Juče kad smo uveče prišli školi pozlilo mi je. Svi do jednog sa spiska i oni koje je ubio bili su mu jako bliski - kaže nam on.

Podsetimo, učenik osnovne škole "Vladislav Ribnikar" na Vračaru ubio je juče osmoro đaka te škole i čuvara, dok je ranio šest učenika i nastavnicu istorije.

U Srbiji je proglašena trodnevna žalost, a nastava u svim školama u Srbiji počela je jutros minutom ćutanja, kako bi se odala pošta stradalim učenicima i zaposlenima u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar na Vračaru. I popodnevna smena počeće minutom ćutanja.

