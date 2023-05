"ZLOČIN IZ STRASTI NIKAD SE NE PLANIRA!" Stručnjaci: Jedan užas od strukture ličnosti, problema i zla koje se gomilalo u njemu

"Kako smo došli do ovoga?" - Ovim pitanjem ljudi, dan posle jezivog masakra u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, iskazuju svoju nevericu i ogroman strah koji su se preko noći uvukli u društvo.

Ubistvo osmoro učenika i čuvara škole, koje je četrnaestogodišnjak planirao mesec dana, pokazalo je sve poremećaje društva, sistema, porodice, međuljudskih odnosa...

REČI OSOBA KOJE SU POZNAVALE UBICU, NIKO NEMA ODGOVORE! Dan posle zločina nikome nije jasno - ni kako je moglo da se desi, ni šta je motiv, ni da li je ubica pokazivao signale, ni šta je bilo u njegovoj glavi i emocijama. foto: AP Armin Durgut Od reči profesorke: "On je odličan đak sa svim peticama, divno dete, mirno, primereno vladanje", do reči majke čija je ćerka bila na spisku za odstrel: "Njega niko nije odbacivao. On je psihopata, rođeni monstrum, roditelji ga nisu zapostavljali, razgovarali su s njim", do komentara psihologa: "on je intelektualno natprosečan, emotivno i socijalno nerazvijen". I niko nema prave odgovore.

Gosti Usijanja su bili prof. Milan Petričković, filozof religije, sa Fakulteta političkih nauka i Biljana Ćulafić, pedagog i psihoterapeut, oni su nas upoznali sa profilom, detaljima pa čak i ono šta je dečak reako socijalnim radicima na saslušanju.

Psihoterapeut je prvo rekla da srećni i prihvaćeni ljudi nikada ne bi počinili ovako nešto, te da je dečak sigurno imao velike probleme:

- Iz svega ovoga što se desilo moglo bi se reći da su sve tvrdnje za njega tačne. Neko ko učini ovako nešto, sasvim je logično da je emotivno zakržljao. Očigledno da je dečak bez imalo empatije i vrlo sračunato ovo isplanirao. Nije zločin iz strasti koji se dogodi, već je isplanirano. Sigurno se na neki način osetio ugroženim i marginalizovanim. Srećni ljudi ne čine ovakve stvari. Što se tiče kvalifikacije da li je psihopata, to bih ostavila stručnjacima - započela je Ćufalić.

foto: Nenad Kostić

Petričković je rekao da vaspitanje kreće još od majčine utrobe, a da je reakcija učenika bila patološka.

- Smatram da je ovo kriza pojedinca, a ne društva. Ovo je školski primer inteligentnog deteta koje se nije razvijalo u vaspitnom kodu, na valjan način tzv stvaralačkih potencijala. Ta nedozrelost je izraz vapaja, jako je tragično što je ovakav zločin počinjen u telu deteta. Jedan užas od strukture ličnosti, problema i zla koje se gomilalo u njemu. Nikako ne bih prihvatio da je to priprema od mesec dana, izgradnja strukture ličnosti je proces od detetovog rođenja, a pedagozi kažu da vaspitanje počinje u utrobi majke. U pitanju je visok stepen onoga što nazivamo patološkim - rekao je Petričković.

HLADNOKRVNA IZJAVA KOJU JE UBICA UPUTIO SOCIJALNIM RADNICIMA Njegove izjave su u najmanju ruku zaprepašćujuće, a jedna od njih glasi: "Žao mi je što nisam ubio sve učenike sa spiska! Hteo sam da se vratim i sve da ih ubijem, ali mi je u dvorištu ispao ranac sa Molotovljevim koktelima i nisam uspeo." foto: Nemanja Nikolić Takođe, neposredno posle hapšenja je rekao: "Ja sam psihopata, morao sam da se smirim." Istaknuto kao rečenica koja je najviše zaprepastila osobe koje su saslušale dečaka ubicu je upravo da nije osećao ni trunku kajanja ili empatije. "Uživao sam dok sam slušao njihove krike. Meni je žao što nisam pobio sve ljude sa spiska, ali kada sam izašao u dvorište da promenim šaržer, ispao mi je ranac sa Molotovljevim koktelima, a njih sam hteo da bacim kako policija ne bi mogla da uđe u školu dok ne završim započeto. Onda sam se uspaničio i shvatio sam da je najbolje da pozovem policiju. Spustio sam pištolj i pozvao."

Ćufalić je analizirala da li je ovo urođeno ili stečeno:

01:15 OVO SU JEZIVE IZJAVE UBICE NAKON MASAKRA! Stručnjaci nemaju dilemu: Nije planirao mesec dana, SVE KREĆE JOŠ OD MAJČINE UTROBE!

- Na to pitanje niko ne bi mogao da odgovori. Kada pričamo o ovakvim profilima, ne može se znati tačan uzrok. Ne sumnjam da je imao veliki duševni bol, ali je pitanje da li su to bile stvarne situacije ili je on to konstruisao u glavi. Ne znamo ni kako se porodica bavila tim pitanjima. Ovakvu stvar, zasigurno, ne čine srećni ljudi. On je dečak koji se poistovećivao sa psihopatama, a neka stručnjaci utvrde njegove kvalifikacije.

Petričković je rekao da je čovek velika tajna, da pravi razne korake, ali da nikada neće moći da razazna svoj psihički i mentalni sklop.

- Čovek je tajna, pravi oružja za masovna uništenja, leti u kosmos, sve ove savremene tehnologije, a ustvari je veliki problem ta suština čoveka, ono što je psihički i mentalno u njemu. Sve to će za čoveka, dok bude na ovoj planeti, biti jedna velika tajna. Pretpostavljam da je sve to bila sinteza predispozicija tog dečaka. Mogu biti i genetske, međutim svi pričaju da je to sve stečeno.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs