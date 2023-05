DEČAK-UBICA BIO OPSEDNUT FILMOM AMERIČKA TRAGEDIJA: Uneo se u fantaziju s jezivim ciljem! Evo kako je PROBUDIO MONSTRUMA!

Brutalan masakr koji se dogodio juče na Vračaru kada je učenik sedmog razreda Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" , u 8.40 sati ušao u školu naoružan pištoljem i Molotovljevim koktelima i ubio sedam devojčica i jednog dečaka u školi, kao i pripadnika obezbeđenja, digao je ceo svet na noge. U Srbiji je tim povodom proglašena trodnevna žalost, a toksikološke analze su pokazale da dečak u trenutku upada u školu nije bio ni pijan ni pod dejstvom narkotika.

Ono što je naročito šokiralo radnike CZSR tokom razgovora sa maloletnikom, jeste i to što je on praktično priznao da je na neki način uživao u zločinu, da ne samo da ga je svesno planirao, nego ga je i hteo.

- Dečak je priznao da je često gledao kriminalističke filmove, serije, ali i dokumentarce o masovnim ubistvima, čak i onim u školama. Naročito je bio opsednut dokumentarcem "Američka tragedija", u kom se prikazuje kako majke žrtava pate, ali i kako majka ubice pati zbog onoga što je njeno dete počinilo. Taj dokumentarac je gledao više puta i poistovećivao je majku ubice sa svojom majkom - navodi izvor Kurira:

- On je majku ubice iz dokumentarnog filma poistovećivao sa svojom, jer je smatrao "da ona nema saosećanja prema njegovim problemima". Zapravo, hteo je da pate majke njegovih ubijenih drugara, ali i njegova mama. Tu patnju, kao i krike uplašene i ranjene dece je video kao neku vrstu kompenzacije za svoju duševnu bol.

Naš izvor kaže i da je dečak smatrao da ima problem sa društvom i okolinom, odnosno da on pati zbog toga što je izopšten i odbačen od društva.

- On nije bio žrtva fizičkog nasilja, a pitanje je da li je bio žrtva nekog drugog oblika vršnjačkog nasilja. On je imao lični osećaj da deca iz škole ne žele da se druže s njim, a njegova mama nije to shvatala i razumela - navodi izvor i dodaje da je dečak u svaku svoju žrtvu ispalio između pet i osam hitaca.

- Nije nasumično pucao, pucao je ciljano da ubije. U školi je tokom uviđaja nađeno ukupno 57 čaura i šest metaka - navodi izvor.

Krimi-serije i horor filmove "Zločinački umovi" i "Pročišćenje" mu omiljeni Kako Kurir saznaje, ovaj dečak je pored "pucačkih" video-igrica i odlaska u streljanu, navodno trenirao i airsoft, koji je vojno-taktička simulacija. Kako nam kažu izvori, na treninge ga je dovodio otac i zajedno su simulirali pucanje iz replika pušaka. Pored ovih hobija, obožavao je da gleda i krimi-serije i horor filmove. - Stalno je gledao američku seriju "Zločinački umovi", u kojoj tim agenata vredno radi na otkrivanju ubice, koji je "na brilijantan način" isplanirao, a zatim i počinio zločin - kaže izvor. Da je uživao u horor filmovima, govori to što je na Fejsu okačio sliku svog lika u ljubičastoj boji, sa krstovima preko očiju i zašivenim ustima. Ova fotografija je napravljena po motivima horor filma "Pročišćenje", kažu nam izvori. - Tematika je bazirana na tome da u jednom gradu u Americi svi građani izađu na ulice i imaju rok od 12 sati da ubijaju koga god žele, koliko god ljudi žele i da ne mogu da odgovaraju za to delo - navodi sagovornik.

