BAKLJOM I NOŽEM NAPAO DVOJICU: Uhapšen tinejdžer koji je izbo mladića nasred Karađorđeve posle svađe u tramvaju

Policija je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsila maloletnika K.N. (16) zbog sumnje da je u nedelju oko 23 sata nožem izbo A.S. (17) i M.K. (17).

Prema prvim informacijama, on je saslušan u Odeljenju za maloletnike i određen mu je pritvor do 30 dana. Lekari na Urgentnom centru bore se za život A.S. koji je zadobio ubode u vrat i grudi, dok je sa dve ubodne rane u ruci primljen njegov drug M.K.

Podsetimo, dvojica drugova napadnuta su u Karađorđevoj ulici. Jedan od maloletnika imao je baklju u ruci, a drugi nož.

- Svađa i tuča maloletnika počela je u tramvaju. Sukob se nastavio na ulici. K.N. je nakon pokušaja ubistva dvojice maloletnika pobegao. Međutim, policija ga je ubrzo uhapsila i on je zajedno sa ocem saslušan u tužilaštvu. Zbog teškog krivičnog dela koje mu se stavlja na teret određen mu je pritvor- kaže naš sagovornik blizak istrazi.

Lekari na Urgentnom centru bore se za život teško povređenom maloletniku.

Kurir.rs/Blic