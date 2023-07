GLUMICA O INCIDENTU S KOMŠINICOM ZBOG KOG MORA NA SUD: Mirjana Karanović objasnila kako se sve dogodilo

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, podnelo je danas Prvom osnovnom sudu u Beogradu optužni predlog protiv glumice Mirjane Karanović zbog nanošenja teških telesnih povreda komšinici S. S. (82).

Kurir je kontaktirao glumicu povod ovog događaja danas, ali ona ovaj put nije želela ništa da komentariše.

Za glumicu je, inače, Tužilaštvo predložilo kaznu od osam meseci zatvora za učinjeno delo.

- M.K. se sumnjiči da je dana 27.10.2022. godine, na štetu S.S. učinila krivično delo teška telesna povreda - potvrđeno je u saopštenju Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

foto: Printscreen/Prva

Mirjana je, ipak, za Kurir prošle godine detaljno objasnila šta se zapravo dogodilo.

- Ceo incidetnt, da tako nazovem, se dogodio kada je na moja vrata došla komšinica moje majke i zahtevala da majku pošaljem u starački dom. Nije je zanimalo da li moja majka, želi da ode tamo ili ne, jednostavno je to zahtevala. Njen sin je bio sve vreme pored, smirivao je, rekao da treba da idu. Ja sam rekla da nemam šta da razgovaram sa njima. Ne razumem zašto su dolazili kod mene i optuživali me da ne brinem o svojoj majci, kad to nije tačno. Ne znam šta je u glavi te žene i ljudi generalno - rekla je glumica vidno uznemirena, pa nastavila:

- O mojoj majci brinu dve žene koje dolaze pre i posle podne, dolaze svaki dan, jer ja ne mogu da stignem. Žena je počela da govori da je moja majka luda, da će ih sve zapaliti. Moja majka jeste pre nekoliko dana zaboravila da isključi ringlu, i osetio se nekakav dim u zgradi, ali od tada moja majka više ne uključuje šporet. Ja sam to i rekla toj ženi, ali me nije slušala.

foto: Printscreen/RTS1

Nakon kraće rasprave između S.S i glumice, starica ju je uhvatila za rukav, što je komšijsku raspravu odvelo u potpuno drugačijem smeru.

- Nije odustala i nastavila je da viče kako je moja majka luda i povukla me za majicu, iako joj je njen sin sve vreme govorio kako treba da se smiri. Sve što se desilo bilo je stvarno nesrećen sticaj okolnosti. Ja sam samo htela da ona pomeri ruku kojom me je držala, a ona se u tom momentu saplela i pala. To je sticaj oklnosti. Nisam to uradila namerno, podigla sam je i sačekala zajedno sa njenim sinom Hitnu pomoć da je odvezu - objasnila je tada glumica i dodala:

- Obe smo bile uznemirene sve vreme, njen sin je pokušavao da smiri situaciju i da spreči dalje rasprave, ali eto desilo se šta se desilo. Ona jednostavno nije odustala i ne znam šta da kažem. Žao mi je zbog stanja u kom se nalazi, iskreno se nadam da će biti dobro.

Mirjani je, da podsetimo, stavljeno na teret da je navedenog dana u dvorištu stambene zgrade, teško telesno povredila oštećenu S.S., na taj način što je nakon kraće verbalne rasprave desnom rukom uhvatila u predelu grudi, te je protresla pomeranjem ruke, a potom i odgurnula, usled čega je oštećena pala na betonsko tlo i usled kog pada je oštećena zadobila tešku telesnu povredu u vidu preloma leve butne kosti.

Kurir.rs