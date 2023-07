"NEMA TE KAZNE KOJA BI POPUNILA VEČNU PRAZNINU U MENI!" Otac ogorčen presudom protiv ubica sina

Otac Stefana Filića (19) iz Velike Plane koji je mučki nasmrt pretučen u februaru 2020. ispred diskoteke, nakon jučerašnje drugostepene presude Višeg suda u Smederevu njegovim ubicama koji su dobili ukupno 33 godine zatvora kaže za Kurir "da su izmučeni i da nikakva kazna ne može da se meri s onim što su im učini".

Podsetimo, pred Višim sudom u Smederevu juče je izrečena drugostepena presuda Nikoli Bojoviću i Mitru Pandureviću, kada su oglašeni krivima za ubistvo Stefana Filića. Bojović je osuđen na 18 godina zatvora, dok je Pandurević osuđen na kaznu od 15 godina zatvora.

brutalno ubijeni mladić stefan filića foto: Facebook

- Iskreno,ne znam šta da kažem,izmučeni smo i ja i moja porodica, što nenadoknadivim gubitkom deteta, što dužinom trajanja suđenja. Kakav god ishod da bude, mi ne možemo biti ni približno zadovoljni. Nikakva kazna se ne može meriti sa onim što su nam učinili, ni jedna kazna se ne može izreći za jedan oduzet život i uništenu porodicu - u jednom dahu kaže neutešni otac i dodaje:

- Kako je prošlo podosta vremena i kako sam bio svedok njihovom bezobraznom negiranju počinjenog dela, i sve većem bezobzirnošću njihovih roditelja, olakšavajuće okolnosti koje su im uzete u obzir, sada ne mogu da prihvatim. Dovoljno ih je zakon privilegovao time što mogu samo dvadeset godina da odgovaraju. Sve drugo nema smisla. Nijednog momenta se ti isti roditelji nisu osvrnuli na našu bol i patnju, na našu tugu, već im je cilj bio samo oslobađanje njihove dece.

On je potom dodao i "da im je veoma teško što se roditelji okrivljenih za ubistvo njegovog sina nisu poneli i pokazali ni trunku saosećanja".

neutešni otac pali sveću zajedno sa rođacima i prijateljima na mestu gde mu je ubijen sin foto: Kurir

- Borba protiv nas, ljutnja na nas što su njihova deca u pritvoru je toliko vidljiva i prevazilazi svaki vid ljudskosti. Opravdavanje njihove dece, od strane istih, je jako bolno. Nema kopirnice u Velikoj Plani ili bašte u kojoj su radile, a da nisu opravdavale svoju decu govoreći da su nedužni. Verujte, to su stvari koje ponekad bole više od svega. Da li su iole svesne šta su njihova deca počinila i da li su svesne njihove odgovornosti? Da li nemaju bar toliko časti da prihvate da su zakazale kao roditelji? Sada na kraju suđenja, to licemerno izjavljivanje saučešća, to lažno žaljenje, što okrivljenih, što njihovih branioca kako bi ušlo u zapisnik, zaista je suvišno i nepotrebno. Imalo bi možda nekog smisla da su se od početka odnosili drugačije prema ovom slučaju, ali tolika podrška, prikupljanje familije i dovođenje na sud im nikad ne mogu oprostiti - rekao je u jednom dahu otac ubijenog i dodao:

- Bezobzirni su i oni i njihova deca, ali će taj ceh platiti valjda negde tamo gore. Branioci, gradeći karijeru i u želji za slavom i kako bi opravdali honorar, u toj borbi zaboravljaju da baš oni prave društvo u kome će njihovi unuci živeti, a kakvo će biti sutra ako sada dajemo prednost ubicama, a stavljamo u drugi plan ili često zaboravljamo dobru i smernu decu.

osuđeni pred višim sudom u smederevu foto: Društvene mreže

Kako dalje navodi otac u potresnoj ispovesti Stefanov otac, tužna slika njegove porodice treba da obiđe svet i da bude nauk društvu.

- Tužna slika moje porodice treba da obiđe svet i bude podsetnik da ako sud ne kažnjava ili smanjuje kazne svako sutra može biti ja, slomljen i nikad sastavljen. I pored svega, ništa nam drugo ne preostaje sem da i dalje ostanemo jaki i dostojanstveni kao i do sad, da nastavimo borbu legitimnim putem, baš zbog našeg Stefana koji je bio jedno divno i časno dete - rekao je on i dodaje:

- Što se samog procesa tiče, nismo ni očekivali drugačiju odluku s obzirom na sve izvedene dokaze, što u prvobitnom postupku,što posle,a i na osnovu iskaza svih veštaka. Konkretno nemam zamerke na ovaj sud i tužilaštvo, ali svakako da nisam zadovoljan kaznom koju su dobili i to sam već više puta naglasio. Jer nema kazne koja bi popunila tu večitu prazninu u meni.

