INCIDENT U LESKOVCU Odbili da muškarcu počiste dvorište, pa dobili batine i pretnje smrću: "Nije prvi put da napadaju radnike"

Četvorica muškaraca iz Leskovca juče su fizički nasrnula na dvojicu radnika firme za odnošenje smeća u selu Donje Stopanje ispred jedne prodavnice nakon što su odbili da sakupe đubre koje je vlasnik rasuo po dvorištu.

Direktor firme Srboljub Nisić kaže za Rešetku da će tužiti napadače, a četvorica napadača privedena u policiji i protiv njih su podnete prekršajne prijave.

- Reč je o čoveku koji, barem kako radnici pričaju, često pravi probleme. Ovogo puta, kao i obično, naši radnici su izneli da isprazne njegovu kantu, a onda je on od njih zahtevao da uđu u dvorište i da pokupe razbacane kutije. Radnik koji je bio van kamiona je to odbio uz obrazloženje da neće biti nikakav problem da ga izbaci ukoliko on to đubre skupi u neki džak. Kada mu je rako da nije dužan da on njemu skuplja đubre po dvorištu, ovaj ga je napao. Tada je mlađi radnik, koji je vozio kamion, prišao da ih razdvoji, a na njega su natrčala još trojica meštanina koji su ispred zadruge pili pivo, udarili ga pesnicom i pocepali majicu - prepričava Nisić.

Nakon toga nastala je prava jurnjava po selu.

- Mladić je od straha počeo da beži, dok su ga oni jurili po selu i pretili mu kao razjareni da će da ga ubiju. Uspeo je da se sakrije u jedno dvorište i pozvao me, nakon čega sam ja pozvao policiju koja je došla da ih zaštiti - kaže Nisić.

Direktor leskovačke firme čiji su radnici napadnuti ističe da ovo nije prvi put da se napadaju radnici preduzeća koje iznosi đubre na teritoriji Leskovca.

- To se dešava minimum dva do tri puta godišnje. Ranijw je bilo i češće. I uvek iz sličnog razloga. Ja apelujem na građane da budu razumni i da ne zahtevaju od naših radnika da im čiste dvorišta. Nikada nije bio problem da mi pokupimo otpad koji se nalazi van kante, pa i da pomognemo da se iznese, ukoliko je on prethodno uredno složen u džakovima - zaključuje Nisić.

Kurir.rs/Rešetka