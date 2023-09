SEDELI U ISTOJ KAFANI PA NOŽ SEVNUO ZBOG DEVOJKE? Svi mislili da neće da plate račun, evo šta se izdogađalo

NIŠ - N.I. (20) uhapšen je noćas pola sata posle ponoći jer je nakon svađeubo nožem N.N. (36), koji je hitno operisan i sada je u stabilnom zdravstvenom stanju.

Sve se dogodilo nakon rasprave u jednoj kafani u niškom naselju Trošarina. Kako smo saznali od pojedinih gostiju kafane, svi akteri nemilih scena su sedeli prethodno u kafani, a rasprava je verovatno izbila zbog devojke.

Kako nam jedna svedokinja prepričava, sukob se dogodio između dva momka sa suprotnih stolova.

- Ne znam da li se znaju od ranije, ali imali su kratku raspravu dok je trajala muzika do ponoći. Bilo je veselo i niko nije pravio incidente. Onda je jedan momak oteo telefon devojci koja je sedela pored njega. Sada mogu da pretpostavim da je mislio verovatno da se dopisuje s momkom prekoputa. On je izašao iz kafane, a za njim i devojka koja je tražila nazad svoj telefon. Za njom i još neki ljudi. Svi smo pomislili da neće račun da plate. To je bilo posle ponoći kada je živa muzika prestala da svira. Posle toga je došla policija, a oni koji su ostali u kafani mislili su da su došli zbog neplaćenog računa. U svakom slučaju, ubadanje nožem se nije dogodilo u kafani jer bi to svi videli. To je očigledno bilo van kafane - priča jedna Nišlijka.

Nad pacijentom je odmah obavljena operacija.

Šta kažu u Kliničkom centru? - N.N. (36) u UC UKC Niš, primljen je noćas posle ponoći na odeljenje reanimacije UC UKC Niš, zbog, kako je utvrđeno, zadobijene ubodne rane, u predelu leve polovine, gornjeg dela abdomena. Na prijemu svestan, hemodinamski stabilan, nakon čega je urađena hitna dijagnostika i primarna stabilizacija stanja. Pacijent je odmah operisan i hospitalizovan je na Klinici za anesteziju i intenzivnu terapiju. Trenutno je vitalno stabilan - kažu u Univerzitetsko kliničkom centru Niš.

