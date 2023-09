"SUD ĆE VEŠTAČITI DA LI JE I.S. IZMISLIO CEO DOGAĐAJ" Stručnjaci otkrili: Koliko će Skaj aplikacija biti dostojna kao dokaz?

Svedočenje, kako mediji kažu, jedinog preživelog svedoka, da je zlostavljan, maltretiran, silovan u prostorijama stadiona Partizana od strane klana Veljka Belivuka, je dospelo u žižu javnost.

Međutim, I.S. koji je izneo ovu optužnicu, naleteo je na nekoliko poteškoća, a prva je da će morati da dokaže verodostojnost svojih iskaza, za nešto što se dogodilo pre tri godine.

Gosti "Usijanja" koji su diskutovali o iskazu mladića su Milan Popović advokat i Ljubiša Božić sudski veštak.

Božić je rekao da će nakon veštačenja reči svedoka, biti dokazana njegova verodostojnost:

- Ako je on zaista bio mučen tri dana i doživeo to što opisuje, čini se da nije bilo namere da se on liši života, već je bila druga situacija. Ovako nešto je kao satelit izdvojeno iz korpusa najmonstruoznijih dešavanja koje smo imali priliku da čujemo od strane ovog klana. Imam utisak da neće imati veliki i značajan uticaj na ceo postupak. Smatram da će sud odrediti veštačenje, u smislu da se utvrdi da ovde nema izmišljanja stvari i slično. Bez veštačenja, u ovakvom postupku, ne može dalje da se ide.

Potom je Popović rekao kako će se teretiti dopisivanje na Skaj aplikaciji, jer mogu postojati naznake za mučenje I.S., ukoliko ne bude nikakvih drugih dokaza:

- To bi moral ida imamo celokupni spisak predmeta da bi mogli pravilno i tačno da odgovorimo. Ukoliko je postojala naredba suda za snimanje i ukoliko je ispoštovana zakonska procedura da se pribave ti dokazi na taj način, onda ne vidim razlog zašto ne bi bio tretiran kao bilo koji drugi dokaz na sudu. Ne možemo znati da li je postojao nalog suda dok ne vidimo spisak predmeta. To je nešto od velike važnosti.

