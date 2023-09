MILENA RADULOVIĆ SVEDOČI O ZLOSTAVLJANJU U ŠKOLI GLUME! Prva prijavila Miku Aleksića za silovanje, sad će se suočiti s njim u sudu

Suđenje učitelju glume Miroslavu Miki Aleksiću nastavlja se danas u Višem sudu u Beogradu, a biće ispitana oštećena glumica Milena Radulović koja je i prva istupila u javnost sa svojom pričom o seksualnom zlostavljanju koje je trpela od strane Aleksića.

Aleksić optužen je, da podsetimo, za četiri krivična dela silovanje, od toga dva u produženom trajanju i pet krivičnih dela polnog uznemiravanja. Optužilo ga je sedam devojaka među kojima su Milena i glumica Iva Ilinčić.

foto: Zorana Jevtić, Ana Paunković

Glumica Milena Radulović je ranije u svojoj ispovesti ispričala da je Mika Aleksić prvi put silovao početkom novembra 2012. godine, kada je imala 17 godina, a on 61.

- Do tog trenutka nisam pomislila da je takvo nešto uopšte moguće. Nisam ga poznavala takvog i u tom periodu bila sam ubeđena da sam jedina i sama. Bio je to šok. Slom! To je za mene bila druga porodica. Zaista - ispričala je Milena Radulović.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ona je ranije opisala da je cela situacija jako psihički poremetila.

- Kada se taj prvi put dogodi, odnosno, taj prelazak iz faktički porodičnog odnosa u odnos zlostavljača i žrtve, to je toliki šok da se čovek suštinski oseća kao da se to mimo njega dešava. Nakon toga to počinje da liči na neki san, ali telo i duša znaju da to nije tako. Faktički da bi ti izašao iz tih kandži od samog početka moraš da objasniš svima zašto - objasnila je glumica i dodala:

- To je duboko gađenje u sebi i nesamopoštovanje, potpuna oduzetost u situacijama kada bi i najmanje i najprostije u nekom konfliktu na ulici trebao da se zauzmeš za sebe… Nisam rođena kao neko ko je povučen i ko nije mogao da kaže svoje mišljenje - ispričala je Milena u jednoj emisiji.

Bolno svedočenje Od ukupno sedam devojako koje su Aleksića optužile za silovanje njih pet je već svedočilo, a ostalo je da to učine još Milena Radulović i glumica Iva Ilinčić. Posle današnjeg ročišta naredo je već zakazano za 19 oktobar kada bi i Iva trebalo da svedoči. - Iva je jedina pored Milene istupila javno, a obe su naišle na ogromno podršku, prvenstveno svojih kolega - podseća izvor Kurira.

Kako je i ranije istakla sve, detalje o zlostavljanju ispričala je u policiji i tužilaštvu, a i danas će dati svoj detaljan iskaz i odgovarati na pitanja u Višem sudu u Beogradu.

Kurir.rs/ D.A.