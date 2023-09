ŽIVOT MI JE POSTAO PAKAO KADA SAM POLICIJI PRIJAVIO PRETNJE ELEZA: Svedok na suđenju Dijani Hrkalović izjavio da je ne poznaje

Suđenje bivšoj državnoj sekretarki u MUP-u Dijani Hrkalović zbog optužbi da je iskorišćavanjem svog položaja kočila istrage i procesuiranje kriminalaca, danas je nastavljeno saslušanjem svedoka, koji ima i status oštećenog, Želimira Kreštalice.

- Dobijao sam pretnje od Darka Eleza od 2015. To su bile konstantne indirektne pretnje, koje su mi prenete od ozbiljnih ljudi koji su bili u zatvoru sa Darkom Elezom - rekao je pred sudom Kreštalica, navodeći da je te pretnje policiji prijavio na zapisnik 1. decembra 2017. u Novom Sadu. Kako je naveo, prethodno je konsultovao ljude iz policiji, bezbednosno-informativne agecije i policije Republike Srpske, koji su ga savetovali kako da se čuva i pazi.

- Ja nisam dobio indirektne pretnje ne od jedne, nego četiri ili pet ozbiljnih osoba. To sam prijavio policiji, ali posle dan ili dva, moja porodica i ja dobijamo informaciju da Darko Elez zna da sam ga prijavio i da preti da će da me ubije. Tada su počele da se dešavaju stvari koje su se dešavale, od ubistva Ostojića, do Dragoslava MIše Ognjanovića, zaposlio sam i obezbeđenje da čuva porodicu i mene - ispričao je Kreštalica.

On je naveo da je primetio da su počele da se dešavaju čudne stvari i da je pod nadzorom.

- Počeo sam ponovo u julu 2018. da dobijam pretnje i na mobilni telefon, raznorazne uvrede, gadosti i pretnje. Opet sam otišao u policiju u Futogu i podneo krivičnu prijavu. Odmah posle par dana po toj drugoj prijavi, od ljudi iz BIA i UKP sam posavetovan da se sklonim iz zemlje zbog svoje bezbednosti. Sa porodicom sam otišao u Grčku - ispričao je biznismen iz Novog Sada, koji je naveo da je potom od prijatelja iz policije dobio informaciju "da je prijava odneta u PU Novi Sad mimo protokola i da to nikada nije doživeo".

- Moja porodica i ja smo preživeli pakao, sa porodicom sam se vratio letom iz Soluna 4. avgusta. Rečeno mi je da se odvojim od porodice i da se meni nešto sprema na aerodromu. Oni su izašli ispred mene, a ja sam na graničnom prelazu zadržan četiri sata, doživeo sam psihičko maltretiranje, skidan sam do gole kože. Kada sam krenuo da napuštam aerodrom, primetio sam da me prate dve ženske osobe. Čim sam seo u taksi, opet sam zaustavljen od strane policije, pretresan. To je bilo zato što sam stavljen na nadzor i kontrolu (NIK) prvog stepena. Na to me je stavila PU Novi Sad - ispričao je Kreštalica.

Podsetimo, prema navodima optužnice Dijana Hrkalović posredovala je preko optuženog načenika PU Novi Sad optuženog Milorada Šušnjića, da se protiv Eleza sprovedu fiktivne operativne mere nadzora, kako niko drugi ne bi mogao da ga "radi" a da je obrada otvorena protiv Kreštalice.

Elez je, podsetimo, kriminalac iz Bosne i Hercegovine osuđivan za različita krivična dela i na sopstveni zahtev kaznu služi u Srbiji.

Kreštalica je danas pred sudom rekao da o Dijani Hrkalović zna samo ono što je pročitao u medijima i da je ne poznaje.

Inspektor koji je radio na odeljenju krvnih i seksualnih delikata Bojan Ivković, kom je prema svedočenju Kreštalica prijavio pretnje Darka Eleza.

- Načelnik Goran Radonjić je rekao da uzmem izjavu. Sačinio sam službenu belešku u četiri primerka. Ta beleška nije zavedena - rekao je Ivković a na pitanje sudije zašto nije zaveo belešku kada je to njegov posao on je odgovorio:

- Ja sam sebe tu smatrao kao daktilografa. Radonjić mi je rekao da će on to prijaviti u Beogradu - rekao je on ali je sudija insistirala da objasni sudu zašto nije radio ono što je njegov posao.

foto: Petar Aleksić

- Ja sam dao nadređenom, smatrao sam da je tužilaštvo obavešteno. Da nije, saznao sam tek 2020. tada sam prešao u sektor unutrašnje kontrole, a Želimir Kreštalica je došao da prijavi da se ne postupa po njegovoj prijavi. Tada sam svom nadređenom dao i prvu belešku - naveo je policajac.

Nastavak suđenja zakazan je za 10. oktobar kada bi trebalo da svedoče tri policajca.

Novi dokazi: Snimci stigli u sud

Sudija je danas na početku suđenja Dijani Hrkalović, Miloradu Šušnjiću i nekadašnjem načelniku za specijalne istražne metode Dejanu Milenkoviću saopštila da su u sud stigli novi dokazi, dva snimka operativne obrade Mangusta i jedan koji se odnosi na policijsku akciju Kroše, koji će biti reprodukovani u sudnici.

Podsetimo, prema navodima optužnice, operativna obrada Mangusta odnosi se na praćenje i snimanje pokojnih Dragoslava Miloradovića i advokata Dragoslava Miše Ognjanovića u maju 2018. u jednom restoranu na Vračaru. Prema navodima optužnice, delovi snimka su obrisani, a sudija je saopštila da su u sud stigle i kraća i duža verzija.

