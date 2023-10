OGLASILA SE ŠKOLA U KOJU SU IŠLI UBIJENI DEČAK I UBICA: Posebnu poruku uputili roditeljima nakon krvavog zločina u Niškoj Banji

Trinaestogodišnji dečak ubijen je juče u Niškoj Banji, a usmrtio ga je, kako se sumnja, najbolji drug tako što mu je nožem prerezao vrat u svojoj kući na tavanu, gde se nalazi improvizovana teretana.

Dečaci su išli u isto odeljenje OŠ "Ivan Goran Kovačić", iz koje su uputili najdublje saučešće porodici i prijateljima nesrećno nastradalog dečaka.

- Škola, stručne službe i nastavnici, pružiće svu potrebnu podršku učenicima i njihovim porodicama kako bi se suočili sa gubicima i prebrodili teške događaje. Psiholog i pedagog su na raspolaganju učenicima i pozivaju sve roditelje da prate svoju decu i obrate se školi ukoliko procene da je potrebna dodatna podrška - naveli su iz škole.

Iz škole navode da je juče hitno održan sastanak Tima za krizne intervencije i da su preduzete sve mere koje su u ovim okolnostima predviđene Protokolom o postupanju ustanove u kriznim situacijama.

- Danas će prvi čas u obe smene biti posvećen razgovoru sa učenicima, nastavnici će pratiti ponašanje učenika i organizovati aktivnosti shodno njihovim potrebama. Školi u postupanju podršku pružaju prosvetni savetnici školske uprave i stručnjaci sa Klinike za psihijatriju Niš - zaključuju u saopštenju.

Podsetimo, nezapamćena tragedija dogodila se juče ujutru u Niškoj Banji. Očevici su potvrdili da su dečake videli da se svađaju na ulici, nakon čega je, kako se sumnja, došlo do zločina.

- Drugog dečaka su građani zatekli kako se tetura ispred kuće i pozvali su policiju. Taj dečak je prevezen u bolnicu, ali se čudno ponašao kad je došla Hitna pomoć - ispričale su komšije i dodale:

- Dve mlade doktorke su ga uhvatile za ruke, on se bacio još dva puta, i odjednom smirio. Stavili su ga na nosila u kombiju. Pola sata je sedeo tako pa su ga prebacili u drugi sanitet i odvezli. Bio je potpuno miran. Nije mrdnuo, to me čudi onoliko se koprcao a onda je ležao nepomično, kao mrtav - ispričao je komšija.

Navodno dečaci su bili najbolji drugari i često su sparingovali.

- Čini se da su se uz to ovoga puta i posvađali, te da je dečak izvadio nož koji je znao da nosi sa sobom i ranije - ispričao nam je komšija.

Kurir.rs