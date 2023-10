"ZNAO JE ŠTA RADI, NIJE REČ O MOTIVU VEĆ O IZOPAČENOSTI UBICE" Sagovornici Kurir TV analizirali optužnicu za masakr u Mladenovcu

Više javno tužilaštvo u Smederevu podiglo je optužnicu protiv Uroša B., osumnjičenog za masovno ubistvo u Duboni i Malom Orašju.

Optužnicom su obuhvaćeni i njegov otac, ujak i brat od ujaka iz Kragujevca. Tužilaštvo predlaže maksimalnu kaznu od po 20 godina zatvora za Uroša B. i njegovog oca Radiša B.

Podsećamo, Uroš B. je, kako se sumnja, 4. maja u selima Malo Orašje kod Smedereva i Dubona kod Mladenovca, pucajući iz automatske puške i pištolja ubio devet osoba, od kojih dvoje bilo maloletno, i ranio 12 osoba.

O detaljima optužnice protiv masovnog ubice Uroša B. voditelji Pulsa Srbije Milica Marković i Miloš Anđelković razgovarali su sa advokatom Stefanom Stefanovićem i Mladenom Radulovićem, urednikom portala Kurir.rs.

Advokat Stefanović obrazložio je šta je mogao biti motiv ovog užasnog zločina koji je potresao Srbiju.

foto: Kurir TV

- Pa to je jako teško pitanje. Još uvek nije utvrđen pravi motiv. Upravo kao što ste rekli, veštačenja neuropsihijatara i psihologa, odnosno komisija veštaka, su utvrdile da je on uračunljiv, da nije psihički bolestan, da nema neke teže, pa čak ni lakše psihičke smetnje. Takođe nema ni traume neke iz detinjstva. Naveo je samo jednom da je tu imao određene pritiske od roditelja, ali to je sasvim beznačajno i otežava njemu situaciju u postupku. Samim tim su očekivanja da bude i oštrije kažnjen - pojasnio je Stefanović.

Nasuprot motivu, Stefanović ističe jedan drugi aspekt koji bi mogao biti uzet u razmatranje u ovom slučaju.

01:38 UBICA IZ MLADENOVCA BIO JE POTPUNO URAČUNLJIV: Advokat analizirao optužnicu protiv počinioca masakra

- Međutim, kao što smo rekli, zakon je takav. Motiv je veliko pitanje ovog postupka. Za sada ne vidimo motiv. U pravnoj praksi postoji nešto što se zove ubilački poriv, asasinski poriv. Prosto, pitanje je koliko on uživa u tome, koliko je to bila njegova psihopatija, koja je u stvari moralno i karakterno izopačenje ličnosti. To je više stvar, ja mislim, u nekoj dubljoj temi zla. Ne vidimo, kažem, ovde tehnički motiv što se tiče psihijatrijskog nalaza ili upravo te neke svađe ili nekih ranih sukoba, što su obično i motivi ubistava u Srbiji. Ili su to svađe, ili su neke nerazjašnjeni računi, neki dugovi itd. Toga ovde nema - rekao je Stefanović

Novinar Radulović napavio je paralelu između ovog i zločina koji se desio samo dan ranije u školi Vladislav Ribnikar.

foto: Kurir TV

- Ovaj nalaz neuropsihijatra, znači da je on u trenutku izvršenja zločina, masovnog zločina, bio apsolutno svestan svojih postupaka. Da je znao šta radi, bio je priseban, nije bio pod, da kažemo, uticajem bilo kakvih psihičkih oboljenja. Čak ni narkotika, ni alkohola. Dakle, svesno je znao šta radi i šta čini. I sad to govori meni o nekoj drugoj karakteristici da je reč o čistoj bahatosti, onome što je naučio kao još mali. Radio je, ta neka sitna krivična dela , čak i veoma ozbiljna, poput napada na policiju. On nije odgovarao za to delo - rekao je Radulović.

01:30 UBICA IZ MLADENOVCA NIKAD NIJE ODGOVARAO ZA RANIJA DELA: Radulović o motivima izvršioca masakra

Evo, pet meseci još niko nije tu utvrdio zapravo šta se tu dogodilo i izveo odgovorne, uputio ih na krivične sankcije. Pet meseci, znači, nije dovoljno da se ta istraga sprovede. Tako da, reč je o čistoj osionosti, bez obzira, jednom ponašanju koje je krajnje, znači, svesno, ali veoma uznemirujuće je bahato osiono i to je zapravo i uzrok bio ovakvog masakra. Jer postoje mnogo dece i tu se takođe povlači paralela sa zločinom iz Ribnikara, da su neka deca jednostavno u porodicama naučena da rade šta hoće i da svoje porive zadovoljavaju na račun drugih - istakao je Radulović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:50 Mladenovac