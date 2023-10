"MIKINO PONAŠANJE JE BEDNI KUKAVIČLUK": Glumica priznala da je htela da se ubije: Silovao me je dok su deca recitovala OČENAŠ

Glumica Milena Radulović tokom potresnog svedočenja pred Višim sudom u Beogradu, priznala je da je zbog seksualnog zlostavljanja od strane učitelja glume, okrivljenog Miroslava Mike Aleksića, 2013. planirala da se ubije. Ona je više puta ponovila da je bila silovana, ali da u to vreme nije videla izlaz iz situacije u kojoj se nalazila.

Traumatična iskustva

- Osećala sam se poniženo, osramoćeno, prljavo, obeleženo, osećala sam gađenje prema sebi. Mislila sam da sam drugačija od vršnjaka. Bila sam indiferentma prema sebi, životu, nisam imala osećanja, želela sam da počinim suicid - rekla je glumica kroz suze, odgovarajući na pitanja branioca optuženog Aleksića, koji ju je ispitivao zbog čega je nastavila da dolazi u školu glume i posle silovanja, ali i kako objašnjava da je na "društvenim mrežama objavila pesmu "Sijam kao dijamant" u danima kada je silovana".

Aleksić nasmejan sa prijateljima ispred suda foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Odgovarala na pitanja Plašio me, on manipuliše Zorana Jakovljevića je interesovalo zbog čega glumica nije napustila Mikin studio, već je nastavila da dolazi i posle novembra 2012. - Imala sam strah od njega, nisam imala opciju u glavi da mogu da napustim studio. Pre svega, stvorio bi najgoru priču o meni, manipulisao bi zašto niko od mojih drugara iz grupe ne bi smeo da se druži sa mnom. On manipuliše konstantno, pa i sa Biljom (suprugom prim. aut.), koja je bila njegova učenica. Nisam znala, plašilo me, kakav bi mi život bio - rekla je Milena Radulović.

Glumica je objasnila i da je posle traumatičnih iskustava nastavila da dolazi kod Mike u školu, jer nije želela da bilo ko primeti da ima suicidne misle. - Osmislila sam čak i na koji način ću da izvršim suicid. Od sramote nisam imala hrabrosti da bilo kome pričam, bila sam ubeđena da se to samo meni dešava. Pokušavala sam da zavaram ostale da živim normalan život - rekla je Milena za sudskom govornicom, dok su u publici iza nje sedeli njen dečko Ognjen Janković i prijatelji koji su došli da joj pruže podršku, među kojima i Milan Marić, Andrija Milošević, Vaja Dujović i Aleksandra Tomić.

1 / 6 Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Rasprava Do rasprave u sudnici došlo je i na početku suđenja, pošto je advokat rekao da se Aleksić jako loše oseća i da je bio kod lekara, ali da nema dokumentaciju, pa će mu zbog toga možda trebati česte pauze da udahne vazduh. - Trebalo bi da pitamo oštećenu kako se ona oseća, pošto dolazi već drugi put - reagovala je tužiteljka Višeg javnog tužilaštva, a potom je i zastupnik jedne od oštećenih, Borivoje Borović, ponašanje Aleksića i Jakovljevića nazvao "bednim kukavičlukom" i zamolio sud da ne dozvoli da se "pravi farsa i tetošenje okrivljenog".

- Čas su u to vreme imala deca, mlađa grupa. Ispratio ih je pogledom dok svi nisu ušli u salu, htelo je da bude siguran, sačekao je da počnu da recituju "Oče naš" i brzalice, a onda je ustao od stola za kojim je sedeo, ščepao me jednom rukom za potiljak, drugom za zadnjicu, počeo je da mi gura jezik u usta. Pokušala sam da ga odgurnem, ali nisam uspela. Potom mi je podigao kaput i penetrirao jednim, zatim sa dva, pa sa tri prsta. Od bola sam se podizala na prste, jer je on to grubo radio, testirao je koliko prstiju može da stavi. Kada je izvadio prste i pomirisao ih, rekao je: "Dobra si, ćero", bilo je odvratno, gadio mi se - ispričala je kroz šta je prolazila dok su u drugoj prostoriji bila deca od pet do osam godina.

Jakovljević kažnjen zbog ponašanja foto: Stefan Stojanović/ Mondo Skandalozno ponašanje Advokat kažnjen sa 100.000 Suđenje je juče na kratko bilo prekinuto pošto je branialc Miroslava Aleksića, advokat Zoran Jakovljević, zbog neprimerenog ponašanja i smejanja u sudnici tokom ispitivanja žrtve kažnjen. - Zašto se on meni smeje? - pitala je sudsko veće u jednom momentu žrtva, posle čega je Jakovljević odgovorio da se "obraća publici". Inače, on je prethodno nekome u publici uz osmeh, tokom postavljanja pitanja o seksualnom zlostavljanju dobacio: "Glumićeš i ti jednom ovde". Sudija Zoran Božović je potom saopštio da Jakovljevića, zbog "izuzetnog nepoštovanja discipline, bez obzira na više opomena, kažnjava sa 100.000 dinara".

Uštinuo je

Advokat Zoran Jakovljević, koji brani Aleksića, postavljao joj je pitanja "da li je imala štikle ili ravnu obuću, koliko je visoka i da li je plakala", a kada je odgovorila da jeste plakala, pitao je i "da li su je u školi učili tehnikama kako brzo da se rasplače". Sudija je većinu ovih pitanja odbio. Milena Radulović potom je ispričala i da je u aprilu 2013. Aleksić jezikom seksualno zlostavljao i to tako što je na silu popeo na frižider, strgao joj gaćice, a kada je jedan dečak došao do vrata, uštinuo je za butinu i naredio joj da ga čeka.

Aleksićev braničac je postavio potom niz pitanja koja je sud odbio, a koja su bila "zbog čega je na časove dolazila bez hulahopki, ako je optuženom tako bilo lakše da je siluje, da li mu je pomogla da joj skine gaćice".

Kurir.rs/ Jelena Spasić

foto: Kurir

