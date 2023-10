ŠOK TEORIJA DETEKTIVKE O UBISTVU JELENE MARJANOVIĆ! Ostojićeva tvrdi da je pevačica MNOGO TOGA ZNALA, i da je zato LIKVIDIRANA

Detektivka Katarina Ostojić u jednom intervjuu je otvoreno govorila o ubistvu pevačice Jelene Marjanović. Ostojićeva je bila deo tima koji je istraživao ovaj zločin.

"Jelenu Marjanović je ubila organizovana grupa ljudi. Ima više osoba, i muškaraca i žena. E sad kome je bilo u interesu da je ubije... pa mislim da je to bilo u interesu nekim ljudima kojima je preča droga od života. Jelena je mnogo toga znala, bila je obaveštena. Neko je očigledno iz tih krugova u kojima se ona kretala posumnjao da bi ona tu neku informaciju ili neko njeno zapažanje raširiti dalje ili eventualno prijaviti. Ona je nešto znala za drogu i mnogo što šta. I mislim da je tu glavni problem njenog sklanjanja i uništenja.

Jelena je bila uhođena i praćena putem mobilnog telefona. Sigurno je i Zoran praćen i prisluškivan takođe putem mobilnog telefona. Javnost nije obratila pažnju na reči Vladimira Marjanovića koji je rekao da je par dana pre Jeleninog nestanka video neka vozila koja se kreću u blizini njihove kuće. Ali to mu tada nije bilo sumnjivo", rekla je Ostojić za "Otisak" pre oko godinu dana.

foto: Petar Aleksić

Podsećanja radi na nasipu Crvenka u Borči, pre šest godina je ubijena pevačica Jelena Marjanović. Njen suprug Zoran Marjanović osuđen je u julu na 40 godina za ubistvo supruge, a nedavno je pušten na slobodu. Javnost se od početka podelila na one koji veruju da je suprug pevačice kriv i na one koji smatraju da je nevin. Rasvetljavanje ovog zločina, počinjenog prema optužnici 2. aprila 2016. oko 17 sati, i dalje prate brojne nejasnoće. Do danas čak ni vreme smrti nije sa stopostotnom sigurnošću utvrđeno, a misterija je i šta se dešavalo u noći između 2. i 3. aprila, jer je telo pronađeno sutradan. Stručnjak i patolog Zoran Stanković u svom nalazu je utvrdio da je telo, po svim pokazateljima, u vodi bilo najmanje pet do šest sati, a najduže 10, a možda i više časova. Ovaj nalaz donekle stavlja pod znak pitanja vreme zločina.

Reč Tužilaštva

A šta kaže Tužilaštvo? Tužilaštvo je navelo veštačenje komisije veštaka u kom je saopšteno da su 2. aprila 2016. godine, Zoran Marjanović, Jelena i njihova ćerka otišli su na nasip u Borči. Prema rečima svedoka, pevačica je krenula da trči, a Zoran je odmah krenuo za njom. "Navukao" je da se spusti u podnožje nasipa, ka samom kanalu koje je "nevidljivo" sa ulice i koje je samim tim "idealan teren za ubistvo". Ćerka je, kako se navodi, ostala na delu na kojem se od drveća "ništa ne vidi".

"Analiza baznih stanica i kretanja okrivljenog i pokojne Jelene Marjanović duž nasipa, pokazuje da je njihov susret oko 17 časova na otvorenom prostoru u zoni mesta kritičnog dogadaja bio neizbežan. Evidentno je da je Zoran Marjanović više puta pozivao telefonom pokojnu suprugu iz zone mesta ponovnog uključenja, tačnije, mesta koje je blizu mesta zločina. SMS koji je primio po uključenju telefona nije mogao da izbegne, a upravo to je pokazalo njegovu poziciju u zoni mesta ponovnog uključenja odnosno ubistva. Zoran Marjanović je nakon ponovnog uključenja telefona, telefonirao bratu iz zone mesta ponovnog uključenja koje je takođe blizu zone gde je nađeno njeno telo i to pre nego što su kamere registrovale njegov prolazak prema kući Jahović, odnosno prema rampi Šljunkara", naveli su tada iz Višeg javnog tužilaštva.

foto: Privatna Arhiva, MUP

Popović - Policajac ukrao telefon i obrisao slike

Žarko Popović, nekadašnji šef Odseka za krvne delikte svojevremeno je izneo šokantan podatak da je jedan policajac sa lica mesta ukrao telefon Jelene Marjanović, kao i da je obrisao sve slike sa telefona.

“Greška je bila što je kolega naš, policajac, ukrao telefon sa lica mesta od pokojne Marjanovićke i očistio kompletan sadržaj sa telefona. Nije bitno očistiti telefonske brojeve, oni mogu da se skinu sa baznih stanica. Problem je ako su bile neke fotografije na vacapu i vajberu. Ona je bila javna ličnost, pevačica, možda je tu bilo i nekih lascivnih fotografija, ili bilo čega, koje je moglo njenog muža da iziritira da napravi tako nešto. I sledeća, najveća greška koja je po meni urađena, je što je posle 16 dana tek pretrešena kuća Zorana Marjanovića”, rekao je Popović u jednoj emisiji.

Na pitanje novinarke da li je trebalo otvoriti novu istragu i podići krivičnu prijavu zbog policajca koji je uzeo telefon sa lica mesta i obrisao slike i klipove, Popović je rekao da se dotični policajac i osuđeni Zoran Marjanović poznaju od ranije.

foto: Dragana Udovičić

“On je poznavao Zorana Marjanovića pošto je taj kolega prethodno radio u policijskoj stanici Palilula. On je teritorijalno pokrivao Ovču i Borču i oni su se tako poznavali. Inspektor koji radi na određenom terenu, neophodno je da poznaje sve ljude tamo. To vam je jedan strašan izvor informacija. I poštene i nepoštene, i ovakve i onakve, i tako dalje. On je poznavao Zorana Marjanovića, i verovatno je hteo nešto...

Ne znam, nije mi jasno, neću da dajem ishitrene izjave. Uglavnom je kod njega pronađen mobilni telefon Jelene Marjanović i 20 evra koje je on uzeo sa lica mesta. Ja ne verujem da je on to uradio da bi stekao protivpravnu imovinu i korist, jer to je telefon koji nije bio ništa posebno. Već je star, korišćen telefon i 20 evra ti ne rešava životnu egzistenciju. Meni je najčudnije da taj čovek nije otišao u istražni zatvor i da dobije krivičnu prijavu za ometanje istrage. Tužilac mora da odgovori na to”, zaključio je Popović.

