OTKRIVEN MOTIV LIKVIDACIJE "ŠKALJARCA" U BRAZILU: Krio se u Sao Paulu, "osvetnici" ga pronašli SUPRUGA PONOVO NA SASLUŠANJU

Brazilski istražitelji sumnjaju da je "škaljarca" iz Pančeva Darka Geislera (43) 5. januara naočigled supruge i četvorogodišnjeg sina ubio plaćeni ubica "stranac" kao osvetu za likvidacije koje je pre 10 godina počinio u Crnoj Gori.

Podsetimo, Geisler koji se nekada prezivao Nedeljković i bio je na crvenoj poternici Interpola zbog sumnje da je počinio dva ubistva, likvidiran je ispred kuće u kojoj je živeo sa suprugom Brazilkom i detetom. Ubica mu je prišao s leđa i ispalio šest hitaca u njega u trenutku dok je sina gurao na biciklu, pokušavajući da otvori kapiju, dok je njegova supruga bila pored.

Darko Geisler foto: Printscreen/gov.me

- Ubistvo Darka Geislera, koji je i sam osumnjičen da je bio plaćeni ubica potpuno odudara od "obrasca" ubistava koje čine kriminalne grupe u Brazilu. Način na koji je ubijen, uzimajući u obzir i njegovu prošlost, ukazuju na mogućnost da je ubica takođe stranac - izjavio je za brazilske medije Rubenson Eduardo Barazalom Teišeirom iz Sektora policije Santosa. Oni podsećaju da je Srbin na obali Sao Paula, u gradu Santos živeo pod lažnim identitetom i da se predstavljao kao stolar iz Slovenije, Dejan Kovač.

- U Brazilu kriminalne grupe ubijaju na dva načina, sa motocikala ili automobila u pokretu, prolaze i pucaju. Ovo je bio planirani zločin. Ubistvo Darka Geislera potpuno odudara od "modusa operandi" koji smo navikli da vidimo - objasnio je šef policije.

Naveo je i da je glavni pravac istrage, kada je motiv likvidacije u pitanju, prošlost Srbina, odnosno ubistva za koja se on vezuje u Evropi. - Sve to, ima veze i sa činjenicom da se on u Brazilu skrivao, pod lažnim imenom, sa lažnim pasošem. Čak ni sana nije upisao na svoje, već na prezime majke. Kada se sve uzme u obzir, može se reći da se on skrivao, ali da ga je sudeći po svemu neko jurio i da je on to znao. Jedini razlog zbog kog bi ga neko pratio je njegova prošlost, odnosno ljudi iz njegove prošlosti - dodao je on.

Podsetimo, za Geislerom, crnogorska policija tragala je 10 godina zbog sumnje da 2014. ispred zatvora Spuž u Podgorici ubio Andriju Mrdaka, koji je blizak "kavačkom klanu". Kako su tada mediji pisali, Mrdak je ubijen pred ženom dok je čekao red ispred zatvora.

Ubijen pred ženom i detetom foto: screenshot

- Geislera je do zatvora dovezao saučesnik na motoru. Prišao je Mrdaku, rekao mu par rečenica i potom pucao u njega. Međutim, tada je slučajno i sebe ranio u nogu, pa ga je policija zahvaljujući tragovima krvi brzo identifikovala. Otkriveno je da je povezan i sa ubistvom Vidaka Vorotovića koji je likvidiran dve godine ranije, u decembru 2012. Pošto se o Geisleru ništa nije znalo i niko mu nije ušao u trag, spekulisalo se čak i da nije preživeo samoranjavanje ispred Spuža - prenosili su mediji ranije.

Ubistvo Gejslera, snimile su sigurnosne kamere. Na snimcima se vidi kako mu ubica prilazi, puca, a potom beži. - Policija je odmah saslušala njegovu suprugu, Brazilku koja je očevidac zločina. Ona je rekla da ne zna ništa o prošlosti svog muža. Prema podacima policije, par se upoznao između 2015. i 2016. a u Sao Paulo su se doselili 2017. Ubijeni nije imao brazilska dokumenta, niti izvore prihoda. Navodno je supruzi rekao da mu novac šalje porodica iz Slovenije, koja se bavi stolarskim zanatom. Supruga će ponovo biti pozvana u policiju, jer je neophodno da da dodatna pojašnjenja - preneli su navode izvora iz istrage brazilski mediji.