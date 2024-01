TUŽILAŠTVO TRAŽI DVE GODINE ZATVORA ZA DIREKTORKU PRIVATNE FIRME: Optužena da je utajila preko 10 miliona dinara poreza!

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je, nakon opsežno sprovedenih dokaznih radnji, podnelo Trećem osnovnom sudu u Beogradu optužni predlog protiv I.S. (42) zbog sumnje da je izvršila krivično delo poreska utaja.

- Ona se sumnjiči da je krivično delo učinila na taj način što je, kao direktor privrednog društva „Mistella“, za poreske periode od 01.10.2017. godine pa do 30.10.2017.godine , od 01.05.2018.godine do 31.05.2018.godine i od 01.10.2018.godine do 31.10.2018.godine, izbegla da nadležnoj filijali Poreske uprave u podnetim poreskim prijavama iskaže PDV obavezu u ukupnom iznosu od 3.597.588,00 dinara - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Kako se dodaje, istim optužnim aktom optuženoj joj je na teret stavljeno i da je izvršila produženo krivično delo poreska utaja na taj način što je, u više navrata, izvršila prodaju robe bez evidentiranja u poslovnim knjigama privrednog društva „Mistella“ čiji je direktor, a što se smatra uzimanjem iz imovine i korišćenjem usluga privrednog društva od strane vlasnika privrednog društva za njegove privatne potrebe, te je na taj način u periodu od 31.10.2017. godine do 31.10.2018. godine izbegla plaćanje poreza na dohodak građana u ukupnom iznosu od 4.821.99,34 dinara.

- Na teret joj je stavljeno i još jedno krivično delo poreska utaja a koje je, takođe kao direktor pravnog lica „Mistella“ izvršila na taj način što je izbegla da obračuna i plati porez na dobit pravnih lica za 2017 godinu u iznosu od 4.610.583 dinara - dodaje se u saopštenju.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je predložilo da sud nakon održanog glavnog pretresa izvedenih dokaza okrivljenu I.S. oglasi krivom zbog izvršenja krivičnih dela koje joj se stavljaju na teret, te da je osudi na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dve godine kao i na plaćanje jedinstvene novčane kazne u iznosu od 1.050.000 dinara, te da je obaveže da nadoknadi nadoknadi troškove krivičnog postupka.