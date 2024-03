UŽIVO, UZNEMIRUJUĆE! U SUDNICI PRIKAZANE FOTOGRAFIJE STRAVE Lalić na pitanja odgovora kao iz topa: Ovo sam ja, držim ga za glavu

U Specijalnom sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, čiji su pripadnici optuženi za sedam ubistava, otmice, silovanje i trgovinu drogom oružjem.

15.21 - Prikazane fotografije iskasapljenog tela Lazara Vukićevića

Potom se prelazi pregledanje fotografija iskasapljenog tela Lazara Vukićevića, na kojima mu je odsečena glava stavljena na leđa, prst jedne ruke stavljen u zadnjicu, kao i nos sa odsečene glave.

Takođe su prikazane slike na kojima živ, ali vezan i izvučen sedi na stolici, dok mu neko drži uperen pištolj u glavu, a dršku memtle na telu, kao i kako položen leži na zemlji potrbuške, vezanih ruku i nogu.

Tužilac: Ko je na fotografijama?

Lalić: Lazar Vukićević, na nekim se vidim ja. Na prvoj je raskomadano telo Vukićevića

Tužilac: Ko je učestvovao u komadanju tela?

Lalić: Braća Budimir i ja.

Tužilac: Vidimo povrede na telu, čime su nastale?

Lalić: Petožilnim kablom, te fotografije su napravljene sutradan, pa su se otoci i podlivi proširi. Po tome može da se vidi koje su slike od te večeri, a koje sutradan. Na metalnoj crnoj stolici, gde mu je zabačena glava, to je neposredno pošto je izgubio život. Tu je i jakna kojom smo ga ogrnuli, kada smo misli da ćemo moći da ga ispitujemo. Na jednoj slici je lopata iza glave, drži je Marko Budimir. Na sledećoj je odvojena glava, tu je i plava sekira, ne mogu da kažem sigurno ko je odvojio glavu, ali smo braća Budimir i ja učestvovali u usitnjavanju tela.

15.13 - Prikazane fotografije Lazara Vukićevića

U sudnici je potom prikazano šest fotografija na kojima se vidi nag Lazar Vukićević, dok mu neko krvavu glavu drži rukama. Vide se na slici crvene rukavice, sat na ruci osobe u farmerkama. Na jednoj slici su i Belivuk i Miljković, koji se najverovatnije slikaju u ogledalu, dok drže podignut srednji prst.

Lalić: Ovo na slici sam ja, čovek koji ga drži za glavu. Iza se vidi zeleno crevo, koje je korišćeno za polivanje, mučenje Lazara Vukićevića, a koristilo se i za čišćenje prostorije. To crevo je bilo tu u prostoriji. Na drugoj slici je takođe nag Lazar Vukićević, iza sam ja, to su moje patike. Na toj slici ima dosta krvi, on je obilno krvario i to sve iz glave, od povreda koje je dobio još tokom savlađivanja čim je izašao iz kola.

Tužilac: Ko pravi ove fotografije?

Lalić: Ne mogu sa sigurnošću da kažem koji, jedan od braće Budimir. Belivuk i Miljković su tražili da im se pošalju slike brutalnosti.

Tužilac: Sledeća fotografija?

Lalić: To su Veljko i Marko. Na poslednjoj fotografiji je Lazar Vukićević, u kasnijoj fazi mučenja, već je bled i krvarenje polako prestaje.

Sudija: To se dešavalo u skrivenoj prostoriji, a sečenje i mlevenje tela?

Lalić: Sve se dešavalo tu. Ranije je usitnjavanje bilo u toj prostoriji, a dok je mašina bila u garaži, mlelo se u garaži. Tada se najlon postvljao i u garaži. U vreme ubistva Lazara Vukićevića mašina je bila u garaži, tek je kasnije prebačena u skrivenu prostoriju. Za Lazara je usitnjavanje bilo u skrivenoj prostoriji a mlevenje u garaži.

Zastupnik porodice Vukićević advokat Aleksandar Šćekić pitao je ko je na poslednjoj fotografiji, na šta je Lalić odgovorio da je na slici na kojoj je u kući muškarac, Marko Budimir.

Advokat Dejan Lazarević: Zašto je veličina glave daleko veća od trupa može samo veštak da nam kaže, da objasni da li je slika fotošopirana. Ovakve fotošopirane slike, svaki veštak može da kaže, radi se o disproporciji određenih delova tela.

Optuženi Miloš Budimir: Pošto Lalić kaže da je slikao neko od braće Budimir, samo da kažem da nikada ništa nismo slikali ni ja ni moj brat.

14.56 - Pušten audio zapis iz 2020. godine

Sudsko veće se vratilo u sudnicu i sudija Vinka Beraha Nikićević je saopštila da se odbija zahtev za izuzeće, kao nedozvoljen, jer razlozi koje je naveo ne spadaju u razloge za izuzeće.

- Naravno da ćemo se vratiti u nekom momentu i da će Miloš Budimir moći da se izjasni na Skaj aplikaciju koju smo do sada izveli - saopštila je sudija.

Sudija: Pre nego što nastavimo sa izvođenjem dokaza, vratila bih se na audio zapis od 14.10.2020.

U jednoj poruci optuženi Vlade Draganić navodno kaže:

- Mali pegla, sve vrag nosi, ja nemoj polako, sačekaj malo, strpi se

Potom navodno Belivuk šalje glasovnu poruku u kojoj se smeje:

- To još nismo radili, ko se setio te gadosti leba ti, je l promenio priču bar do kraja, reci mi samo, je l bio hrabar do kraja, da ga još više mrzim ili je postao p***a pred kraj

Sudija je pozvala svedoka saradnika Srđana Lalića da pojasni da li je zaista postojala pegla i na šta se misli kada se kaže "to još nismo radili"

Lalić: Čuju se Draganić i Belivuk. Nije bilo pegle, to je bilo žargonski. Prilikom polivanja vodom i batina, nismo uspeli ništa da dobijemo, on je bio jedva svestan, davao je reakcije. Pomenuto je "ko se setio te gadosti", Veljko je pitao verovatno jer je pomislio da smo mu crevo stavili i pustili vodu u ždrelo, ali nije bilo tako, polivali smo ga.

Za reč se javio Belivuk

Belivuk: Ja nisam shvatio ništa, ovo nije moj glas. Zbunili ste ga, eto tako to izgleda kada se ne pripremi za pitanja.

Za govornicu je izašao i Marko Miljković.

Miljković: Čuli smo kada ste pitali Lalića za tu peglu, on kaže da je Draganić mislio "tukli nekoga", on zna i šta Draganić misli. Onda priča naučene tekstove, to znači da je izmislio i da je neko tučen, samo ponavlja izmišljeni tekst.

Za reč se javio i Draganić.

Draganić: Ja bih da se ispravim samo, Lalić je rekao da su bile dve faze za Vukićevića, unutra i napolju. Rekao je "apelovao sam na druge učesnike da reaguju i da neutrališu pretnju, Draganić nije reagovao, ali ostali jesu. Počeli su da šutiraju i udaraju Vukićevića po glavi i on je ostao bez svesti". Znači, neistinu je rekao juče da sam ga ja tukao.

Lalić: Draganićeva uloga je bila da reaguje ako Lazar Vukićević potegne oružje i on se u tom smislu nije snašao.

Podsetimo, Vukićević je prema optužnici namamljen na prevaru u kuću u Ritopeku 14. oktobra 2020, pošto su kako se navodi, Belivuk i Miljković u Crnoj Gori oteli škaljarca Mileta Radulovića i sa njegovog telefona pisali Vukićeviću da dođe "da deru Vepra", a kako je svedok saradnik pojasnio Veprom su škaljarci zvali Belivuka.

14.50 - Nastavlja se sa čitanjem, gledanjem i slušanjem dokumentacije sa Skaj Aplikacije

Lazaravić: Pošto nastavljate gde smo stali, ja podnosim zahtev za vaše izuzeće. Optuženi Budimir nije bio prisutan i nije upoznat sa materijalima koji su izvedeni, narušava mu se pravo na odbranu u postupku, preskočili ste ono što je bilo neophodno da se uradi, da se ponovo izvedu dokazi ako već spajate postupak. Izražavam sumnju u vašu objektivnost i zato podnosim zahtev za izuzeće

Miloš Budimir je izveden za sudsku govornicu, posle zahteva koji je izneo njegov advokat.

Budimir: Samo da kažem da se pridružujem rečima mog advokata Dejana Lazarevića.

Sudsko veće povuklo se kako bi odlučilo o ovom predlogu.+

14.35 - Sudsko veće u sudnici

Sudsko veće ušlo je u sudnicu i počelo da proziva sve prisutne. Prvi su da su tu potvrdila dva Javna tužioca za organizovani kriminal, koji zastupaju optužnicu, potom, optuženi, njihovi advokati, zastupnici porodica žrtava kao i svedoci saradnici.

U publici je juče bio prisutan i otac Lazara Vukićevića, ali on danas nike došao u sud.

Optuženi Miloš Budimir koji zbog stomačnih problema nije prisustvovao na prethodna tri ročišta, danas je ponovo u sudnici. On je za sudskom govornicom čestitao sudiji Dan žena.

Budimir: Ja sam danas bolje, ali imam gasove. Skoncentrisan sam, tamo ima dosta ljudi, da mi se ne desi sramota, pa nisam skoncentrisan da pratim.

Sudija: Izgledate dobro.

Budimir: Bolje sam, spavao sam noćas, kažu da mi se vratila i boja, ali gasovi katastrofa.

Sudija: Hoćete da vas pomerimo, da ne sedite tamo gde se de optuženi, nego ovde recimo, izolovani u sudnici

Konstatacija sudije da će Budimir sedeti izdvojeno od ostalih optuženih, zbog gasova, izazvao je smeh u sudnici.

Za reč se javio advokat Dejan Lazarević, koji brani Belivuka, Miljkovića, ali i Budimira i naveo da optuženi nije sposoban da prati suđenje.

Lazarević: Imamo situaciju da nije prisustvovao i da sada okrivljenom treba ponovo da se prikaže sve što smo gledali prethodnih dana. Drugačije ne može. Zato smatram da nije vreme da se spaja postupak prema Budimiru i da se nastavlja.

Sudsko veće je međutim odlučilo da optuženi Miloš Budimir ostaje u sudnici.

Optuženi koji borave u Centralnom zatvoru u dva konvoja marica, pod sirenama i rotacijama, prebačeni su u zgradu suda u Ustaničkoj ulici.

U sudnici bi danas trebalo da budu pregledane fotografije dobijene presretanjem Skaj komunikacije, a na kojima je ubijeni Lazar Vukićević.

Inače, izvođenju dokaza sa skaja prisustvuju i tri svedoka saradnika, Nikola Spasojević, Bojan Hrvatin i Srđan Lalić, a obezbeđenje je pojačano jer su tokom prvog dana suđenja prema tvrdnjama Spasojevića koji je inače Miljkovićev kum, optuženi dobacivali, psovali i pretili.