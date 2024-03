OSEĆA SE ČUDNA ENERGIJA: Komšije u širokom luku zaobilaze mesto samoubistva Martine i Lava! "ON JE BIO ČUDAN, A ONA OK"

Prošle su tri nedelje od užasne tragedije u kojoj su Martina (23) i njen suprug Lav P. S. (25) najpre, kako se veruje, ubili dvojicu sinova, a zatim zajedno skočili u smrt sa 17. sprata solitera u novosadskom naselju Liman, a komšije i stanovnici Limana i dalje u velikom luku zaobilaze mesto samoubistva mladog para!

- Ne volimo da prolazimo tu... Možda umišljamo, ali kao da se oseća neka čudna energija - kažu Novosađani za Kurir.

Jedan od stanara solitera sa kojeg su supružnici skočili kaže za Kurir da se još seća te noći 1. marta.

- Kad su pali sa vrha solitera, to se čulo kao dva pucnja! U prvom trenutku nisam pomislio da se dogodila tragedija i ne bih ni znao o čemu je reč da mi ćerka nije poslala poruku u kojoj me pitala šta se to dešava u zgradi. Sutradan sam video cisternu kako spira krv... Čudno je sve to - kaze komšija zgrade sa koje su Martina i Lav skočili.

Pusta je ostala i kuća u Petrovaradinu u kojoj su Martina i Lav sa dvojicom sinova, živeli kao podstanari. Komšinica u Petrovaradinu je Martinu opisala kao normalnu osobu.

- Viđala sam je svaki dan kako ide u šetnju gurajući kolica, dok je pored išao dečak od tri godine. Oni su u tu kuću došli s jednim detetom, drugog sina su dobili dok su stanovali u ovoj kući u Petrovaradinu. U nusprostorijama te kuće su bili još neki podstanari, ali oni su se odselili odmah posle tragedije. Lava sam viđala kad je odlazio na posao, uvek je nosio ranac i imao slušalice u ušima i nije se javljao nikome. Ponašao se čudno, a žena je bila okej - kazala je komšinica.

Zbog svega što je nađeno u kući, komšije pretpostavljaju da je Lav i uticao na Martinu. Oni dodaju i da ime je povremeno u posetu dolazio neki deda koji je živeo u Švedskoj, ali nakon njegove smrti kod Lava i Martina niko nije dolazio.

- Niko nije ni primirisao da ih traži, a da smo mi videli - zaključuju komšije.

