"MISLIM DA SU ČUVARI POKUŠALI DA ZATAŠKAJU CEO SLUČAJ!" Bivši upravnik zatvora za Kurir izneo NOVE DETALJE UBISTVA STANIMIRA

Zločin koji je potresao celu Srbiju dogodio se u Kazneno-popravnom zavodu Padinska skela, gde je preminuo 74-godišnji penzioner Stanimir Brajković iz Mladenovca kao posledica seksualnog i fizičkog zlostavljanja.

Ovaj slučaj je izazvao šok i zabrinutost širom zemlje, ne samo zbog činjenice da je Brajković bio osuđen zbog remećenja javnog reda i mira, već i zbog surovog i dugotrajnog maltretiranja koje je pretrpeo od strane trojice 20-godišnjih zatvorenika, koji su u zatvoru završili zbog saobraćajnih prekršaja.

Trivun Ivković, bivši upravnik Kazneno popravnog zavoda Sremska Mitrovica, bio je gost Pulsa Srbije kod domaćina emisije Anastasije Čanović gde je govorio o ovom stravičnom slučaju.

- Ovo što se desilo u Padinskoj skeli, to se desilo u poluotvorenom, otvorenom odeljenju. To je prekršajno odeljenje i nije kaznenopopravni dom. Ovde važe ista pravila, isti zakoni. Prema tome ovde je ljudski faktor zakazao u potpunosti. Nemoguće je da stražar koji ima direktne kontakte sa osuđenim licima ne zna šta se dešava u ćeliji. Njegova osnovna dužnost je da obilazi, da posmatra, da razgovara sa osuđenicima i da posmatra i da gleda kako se ko ponaša - rekao je Ivković.

Ivković se potom osvrnuo na zaduženje čuvara.

- Zakon o izvršenju krivičnih sankcija reguliše koliko zatvor treba da ima čuvara. Znam da u Sremskoj Mitrovici ima negde oko 300 na 2000 osuđenika. Nije problem koliko čuvara ima. Problem je koliko rade i kako rade. Koje je njegovo zaduženje? Znači, njegovo zaduženje je recimo da ima 10 do 20 ćelija koliko, i njegovo zaduženje je da vodi računa o svima njima. Da ih čuva i sačuva. Šta to znači sačuva? Da budu živi, zdravi i kao takvi odu kući. To su kratke kazne do godine dana. Ti stražari, te smene koji su bili, nisu radili dobro svoj posao. Nije moguće da oni ne primete da se nešto dešava. Nije moguće da oni ne vide starog čoveka koji je u grupi maltene narkomana. Pazite, to je jedan normalan čovek i normalne ljude ne mogu da naprave. Ali u zatvoru je sve moguće. Tamo imate dosta narkomana. Oni kad dođu u krizu, onda oni obesti ne znaju šta će. Pa su starijeg čoveka doveli u poziciju da ne sme da kaže - rekao je Ivković i dodao:

- Kada dođe u svoju smenu, on je dužan da primi svoju smenu i da čuje šta se dešavalo u prethodno vreme. Mora da obiđe svaku ćeliju da porazgovara sa ljudima. Znači, oni se od 8 sati puštaju u šetnju. Tu je bio verovatno nemarnost. Kaže se, upravnik je odgovoran za zakon i rad ustanove. Upravnik, načelnik, nazovnik, stražar, u tom lancu su svi krivi, ali obično samo upravnik strada. Mislim da je tu bila neka sprega da se tu nešto zataška. Zašto? Da ne bi otišlo u javnost. Svi ovi ljudi moraju da odgovaraju. Kako to ide? Prvo stražari zataškavaju da ne bi došlo do njihove odgovornosti. Čovek može da padne sa kreveta, ali ne može da padne 5 puta. Osim toga ti ljudi su ga posmatrali i znaju kako se ponašao u šetnji ili na ručku. Prema tome ja mislim da odgovornost postoji.

Kako čuvari nisu videli šta se dešava Dušan Mirić, iz udruženja "Posle kiše", uključio se u Puls Srbije gde je prokomentarisao ovaj slučaj. - Zaista je malo situacija čudna. Ja sam bio u zatvoru dva puta, sve ukupno na deset godina i dešavale su slične situacije, ali to su bile veće kazne i istražni zatvori. Međutim, ono što čudi u ovoj situaciji je prekršajna kazna. Samo lice koje je bilo na izdržavanju za prekršajnu kaznu i druga lica koji su izvršili krivično delo su takođe bili na izdržavanju prekršajne kazne. Ono što najviše čudi je to što nisu videli čuvari jer se radi o otvorenom odeljenju. Zatvor jeste strašno mesto, dešavaju se svakakve stvari, ali ovo je jedna čudna situacija - rekao je Mirić. foto: Kurir televizija

Podsetimo, Brajković je bio osuđen na 30 dana zatvora zbog kršenja javnog reda i mira, nakon što je bacio petardu koja je izazvala paniku među komšijama. Iako je osuđen na novčanu kaznu od 30.000 dinara, koju nije platio, poslat je na izdržavanje kazne zatvora u Padinskoj skeli.

