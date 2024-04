MINISTAR GAŠIĆ OTKRIO DETALJE UBISTVA DANKE ILIĆ: Opisan hronološki tok MONSTRUOZNOG ZLOČINA, istraga je išla u TRI PRAVCA

Ministar policije Bratislav Gašić obratio se javnosti nakon vesti da je Danka Ilić, devojčica za kojom je tragano 10 dana, monstruozno ubijena.

Ministar Gašić je rekao da je danas jako tužan dan za Srbiju.

- Zločin koji je počinjen nad malom Dankom duboko je potresao celu Srbiju. Izražavam najdublje saučešće porodici male Danke. Nakon desetodnevne potrage pripadnici MUP uhapsili su S. J. i D. D, osumnjičene da su autom uradili i ubili Danku, pa njeno telo bacili na deponiju - rekao je ministar.

Gašić ističe da su obojica priznali i do detalja opisali zločin.

- Prema svim informacijama kojima raspolažemo, izneću vam retrospektivu. Majka Ivana Ilić je u 13.10 došla sa decom iz Bora. Ona se igrala sa decom i slikala ih. Mužu je u 13.22 poslala slike. Sin joj je tražio vodu, a za par minuta je shvatila da Danke nema. U 13.51 je zvala muža, a policija je stigla u 13 i 59 - rekao je ministar Gašić.

U 18.57 časova aktiviran je sistem Pronađi me, podseća ministar Gašić.

- Mi smo do detalja pratili kretanje majke, i svih mogućih lica koja su prolazila istom trasom. Proveravali i kada je nastala fotografija. To su nam bili bitni činioci za dobijanje informacija koliko je dete bilo van vidokruga majke. Način funkcionisanja sistema Pronađi me je objašnjen više puta, i zašto nije aktiviran odmah. Mi smo prošle godine imali preko 600 prijava nestanaka, i uglavnom decu nađu za nekoliko sati - istakao je Gašić.

Dodaje da je Danka izašla iz dvorišta, i kretala se asfaltom.

foto: Zorana Jevtić

- Majka je oko 13.50 videla beli auto i muško lice pored vozila fiat panda, u kom su bili osumnjičeni. Oni su rekli da su bili na radnom zadatku u Banjskom polju, da provere šahtu. Njihovo kretanje je zabeleženo na kameri. Kasnije je zabeleženo da se vozilo zaustavilo kod kapije oko 13 i 50. Vozilo u kom su bili S. J. i D. D. je bilo ispred kapije oko 2 i po minuta, stali su zbog potrebe za toaletom. Potom su krenuli, i devojčicu udarili nekih 30-40 metara od mesta zaustavljanja. Autom je upravljao D. D. a S. J. je telo onesvešćene devojčice prebacio na zadnji deo vozila preko alata. Dogovorili su se da telo devojčice bace. U 13.57 ih je zaustavio otac devojčice i pitao da li su videli devojčicu, na šta su odgovorili negativno - rekao je ministar.

Potom su se odvezli do deponije i telo devojčice bacili.

- O monstruoznosti svedoči i to da je na poziv direktora D. D. otišao da traži devojčicu u Banjskom polju, svestan da ju je usmrtio. Tog dana na teritoriju Banjskog polja ušlo je 17 vozila, a samo su dva izašla van Banjskog polja, do dolaska policije i zaprečavanja puteva. To je bitno zato što je, bilo simptomatično da 150 metara od mesta gde su se zaustavili u dvorištu porodice Ilić, tih 150 metara prelazili su pet i po minuta. Kao i što znamo da su na deponiji bili minut i 41 sekundu - kazao je Gašić.

Ministar policije je rekao da je kompletan teren pretraživan čitavih pet puta od strane svih mogućih službi i sredstava.

- Svaku kuću u Banjskom polju su naši operativci obišli, svaki podrum, šahtu i zamrzivač pogledali. Istraga je išla u tri pravca. Nismo mogli da isključimo otmicu, da je dete neko, kao što je to bilo na kraju udareno kolima, i treća mogućnost da je dete živo. Više puta smo pričali sa majkom. Da li nam je bilo čudno što je posle tri godine došla u dvorište u kom je bilo dosta stakla i gvožđa, pa jeste. Ali smo morali dobiti sve informacije za potrebe istrage - rekao je on.

Gašić se posebno zahvalio svim pripadnicima policije, i kaže da su svi noćas bili u Boru i prolazili kroz sve.

foto: Zorana Jevtić

- Preko 40 pripadnika UKP su bili na terenu danima, ljudi iz tehnike i poligrafisti su spavali po dva sata da bi ispunili sve što se od njih traži. Radi se o 46.000 logova, takozvanih, telefonskih brojeva. Toliko je bilo promena na baznim stanicama, uvezati, pregledati, da vidimo da li je neko majku pratio u tim trenucima, ili je ona komunicirala sa nekim - objasnio je ministar.

Kaže da je policija obavila sve što je predviđeno istragom, i da je više stotina pripadnika svih službi MUP bilo na terenu.

- U potrazi su korišćena sva tehnička sredstva. Dronovi i helikopteri, psi tragači... Pregledano je više stotina vozila, kuća, u istom danu kada je nestala Danka Ilić uradili smo 15 poligrafskih testiranja. Pitali ste zašto smo ponovo išli na teren i pričali sa meštanima Banjskog polja. Pa da bi isključili sve brojeve telefona i ispratili da li se neko kretao ka Borskom jezeru - rekao je Bratislav Gašić.

On se zahvalio i austrijskoj policiji i Interpolu, kao i drugim policijskim službama u Evropi.

- Kada je sistem Pronađi me aktiviran, dobili smo na stotine poziva i prijava. I svaku smo proverili, od neozbiljnih do onih koje smo rešavali za nepuna dva sata. Kao one koji su na TikToku tražili otkup od 25.000 evra. Zajedno sa policijom BiH smo i uhapsili izvršioce. Zahvaljujem se i slovačkoj policiji, imali smo dojavu da je na benzinskoj pumpi nedaleko od Bratislave viđeno dete, pa smo sa kolegama iz Slovačke to proverili - dodaje ministar.

Podseća da je drugog dana istrage priveden pripadnik MUP iz Bora, koji je i ranije izlazio sa informacijama iz istrage.

- I ovog puta je zajedno sa određenim novinarima i advokatima bio u kontaktu. Pao je na poligrafu, i odmah je dobio disciplinsku prijavu. Mi smo se trudili da ne ugrozimo istragu, a da omogućimo novinarima pristup - kaže Bratislav Gašić.

On je rekao da su se osumnjičeni nakon što su udarili Danku kretali 20 kilometara na sat.

- Prvi svedok, komšinica, ju je videla ovde, ali nažalost nije gledala na sat. Dete je krenulo dole. Oni su se ovde okrenuli, dete je izašlo iz šipražja. To pokazuje i mesto stajanja. Imamo još dvoje svedoka koji su videli dete pre dolaska auta kako ide na gore. Leđima je bilo okrenuto. I tačno vreme se uklopilo sa time. Dete je išlo putem izgubljeno. Da li je to sedam ili devet minuta, gde se sporimo kada se desilo. Dva minuta posle toga dolazi otac, sreće osumnjičene, i pita da li su videli devojčicu. Oni negiraju, a otac je nastavio potragu sa kolegama - kazao je ministar, pokazujući na mapi.

foto: Zorana Jevtić

Gašić je rekao da su osumnjičeni i drugi dan dovedeni i poligrafski testirani.

- Vozač je imao zakasnelu reakciju na poligraf. A suvozač je imao reakciju. Istog dana su oduzeta sva tri automobila. Dakle njihova vozila, i službeni auto. Sve podatke smo uzeli i sa branika, i iz unutrašnjosti. Njih dvojica su nas odveli do deponije da pokažu gde su bacili telo. Ali imamo saznanja da se jedan od njih dvojice 28. vratio na mesto gde su bacili telo, i prebacio ga na drugo mesto. Ne možemo da im verujemo jer jedan na drugog prebacuju krivicu - rekao je ministar policije.

On je rekao da je u trenutku kada je počela sednica Vlade dobio izveštaj iz Bora da su i jedan i drugi priznali krivicu.

- I tu informaciju sam doneo predsedniku. On je objavio, ja ne vidim ništa sporno. Mi smo se jutros rano obratili javnosti i objasnili šta radimo od istrage. Kada sam ušao u salu dobio sam informaciju da je i drugi priznao krivicu, i da su pripadnici MUP na lokaciji - kaže Gašić.

foto: Zorana Jevtić

Ministar policije kaže da su za njega svi novinari jednaki, i podseća da za 10 dana intenzivnog rada policije činjeno sve da se novinarima obezbedi dovoljan pristup terenu, a da se ne ugrozi istraga.

- Obaveza načelnika policijske uprave da onog trenutka kada je izvršeno hapšenje, da to pošalje na našu zajedničku mrežu. Neću da kažem niti kažem da je neko od naših kolega to zloupotrebio, ali mi smo pre toga u 15 do 8 izdali saopštenje - zaključio je ministar.