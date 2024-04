"SVAKI ZDRAV ČOVEK TRENUTNO DOŽIVLJAVA SEKUNDARNU TRAUMATIZACIJU!" Dečji psiholog o svirepom ubistvu Danke Ilić i posledicama

Snežana Anđelić, dečji psiholog govorila je o posledicama brutalnog ubistva devojčice Danke Ilić po čitavo naše društvo.

Konstatovala je da ovaj tragičan slučaj stvara kolektivnu traumu:

- Nažalost, mi smo ljudi takvog kova da sve na nas utiče. Koliko god mi nekad mislili, ja sam jaka, meni to ovde uđe, ovde mi izađe, to nije istina. I znate, nauka je dokazala da smo mi vrlo osećajna ljudska bića. Svaki zdrav čovek oseća i doživljava ovo što se dogodilo i samim tim je izložen toj sekundarnoj traumatizaciji. Samim tim mi smo izloženi, mislim, ovo je tuga - rekla je Anđelić i dodala:

01:28 ZBOG DANKINOG UBISTVA SADA SVI DOŽIVLJAVAMO SEKUNDARNU TRAUMATIZACIJU! Dečiji psiholog o svirepom zločinu i njegovim posledicama

- Prirodno je da se vi odmah se identificujete i da kažete i ja imam decu, ja imam unuče tog uzrasta. Tako da to doživimo i uđe mnogo dublje možda u nas nego što bismo mi poželeli. Ja sad gledam ovu sliku deteta i pomislim, Bože, koliko je tu bola. Koliko je to bolno i koliko je teško kad pomisliš da se jedan život ugasi na takav jedan surov način. I da, najstrašnija mi je pomisao da je to dete bilo živo i da je patilo. I da je možda u tom gepeku ležalo. To su stvari koje svakog od nas zdravog, pravog čoveka sa zdravom empatijom - svako takvo ljudsko biće pogađaju. Kao društvo mi moramo da se okrenemo tome da stvarno negujemo empatiju u sebi, da negujemo ljudskost i da razumemo da su sva deca naša deca.

