AUSTRIJSKA POLICIJA JE ODLIČNO ODRADILA SVOJ POSAO! Stručnjak za visokotehnoloki kriminal pohvalio rad bečkih istražnih organa

Saša Živanovć, stručnjak za visokotehnološki kriminal koji je povodom tragičnog ubistva dvogodišnje Danke Ilić gostovao u emisiji Puls Srbije, komentarisao je rad austrijske policije o kome se izrazio pohvalno.

- Pre svega ja bih želeo iskreno saučešće da izrazim porodici Ilić. Zaista ovo je jedna velika tragedija za celu našu zemlju i bukvalno evo ja sam sad sa posla i sve moje kolege su zaista vidno uznemirene saznanjem o ovom tužnom događaju. Što se tiče austrijske policije, lično ja bih zaista pohvalio njihov rad. Zašto? Vi ste dobili neki materijal koji, da kažemo, nije ni nekog dobrog kvaliteta.

- Na osnovu svega toga, svakako da je austrijska policija dobila sve raspoložive fotografije ili nešto odavde od naših kolega putem kanala Međunarodne policijske saradnje. Na taj način je mogla da izvrši upoređivanje materijala koji su dobili od naših kolega i materijala koji je nastao u Beču, gde su oni verovatno skidali, ne da su samo posmatrali videozapis koji je načinio naš građanin, već su skidali verovatno i videozapise sa nekih javnih mesta gde su ta lica praćena - rekao je Živanović i dodao:

- Upoređivanjem, verovatno, ta dva videozapisa, oni nisu tvrdili, oni su rekli sa velikom verovatnoćom. Znači, to je veoma bitno, nikad nije bilo tvrdnje i ja zaista to pohvaljujem. Iako su oni krenuli u dalje provere pa su identifikovali to lice, mi smo ipak otklonili neku sumnju koja je postojala. Na kraju je javila se, da kažemo, ta rumunska državljanka. Svakako da je bilo neke te neprijatnosti i da je žena ipak u pravu, ali austrijska je policija po meni postupila profesionalno. Pravovremeno je obavestila javnost da se ne radi o Danki Ilić. taj videozapis, dakle, nije autentičan i nastavio se rad u cilju pronalaženja, da kažemo, Danke koja je, eto, nažalost. nastradala.

