UŽIVO NASTAVAK SUĐENJA BELIVUKOVOM KLANU Advokat: "Kako je moguće da 2 muškarca opšte dok su okrenuti licima jedan prema drugom"

U Specijalnom sudu u Beogradu danas se nastavlja suđenje organizovanoj kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koja se tereti za krivična dela sedam ubistva, držanje i stavljanje u promet droge i oružja, kao i silovanje i otmica.

Na današnjem ročištu advokati odbrane će nastaviti svoja uvodna izlaganja, a nakon čega bi trebalo da iznese odbranu i 30 okrivljenih, od kojih su tri okrivljena-svedoka koja su priznala krivicu i potpisala sporazum sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal.

15.21 - Selakov advokat takođe predlaže ponovno ispitivanje I.S.

Advokat Jakša Peković koji zastupa okrivljenog Miloša Lukića Selaka rekao je da osporava pravnu kvalifikaciju dela koje se njegovom branjeniku stavlja na teret i koji je takođe dao predlog da se ponovo ispita I.S. i da se ponovo uradi veštačenje i ukoliko bude trebalo da se uradi i suočavanje.

14.58 - "Kako je moguće da dva muškarca opšte dok su okrenuti licima jedan prema drugom"

Advokat koji zastupa Aleksu Šejića, a koji se sumnjiči da je između ostalog, silovao oštećenog I.S, rekao je:

"Jedini dokaz protiv mog klijenta je navodno priznanje koje je dao u policiji, što nije nikakav dokaz i da tražimo da se on izuzme. On tada nije imao izabranog branioca i zbog toga ovaj dokaz može da se okarakteriše kao nezakonit", rekao je advokat.

Prema njegovim rečima, na način na koji je tužilaštvo opislo čin navodnog silovanja I.S, fizički je nemoguće da je se to zaista dogodilo, te je i on predložio da se I.S. ponovo ispita.

"Navodi se da je I.S. bio vezan lisicama, a onda on sam govori da je sam skinuo trenerku i navodi da je nad njim izvršena navodna obljuba i to dok je ležao na leđima, ne znam kako je moguće da dva muškarca opšte dok su okrenuti licima jedan prema drugom", rekao je advokat.

14.51 - "Belivuku je prijatelj, okrivljene poznaje jer im je auto-limar"

Prvi se za reč javio advokat Dragoš Cukavac koji zastupa okrivljenog Vladimira Dimitrijevića.

"Tužilaštvo nema nijedan validan dokaz protiv mog klijenta, ima samo jedan DNK trag na nekom koferu koji je mešovitog karaktera. Takođe, tokom pretresa koji je izvršen na nezakonit način njemu nije pronađena nikakva droga", rekao je advokat.

On je istakao i da Dimitrijević poznaje Belivuka već 10 godina i da mu je prijatelj, a da poznaje samo nekoliko okrivljenih jer je auto-limar i popravljao im je vozila.