- Zaključala ga, oduzela mu je nož, sprečila ga je da dalje radi to što je možda i bila namera jer je došao planski u školu s tim ciljem, tako je sam nagovestio nastavnici. Nastavnici ne snose odgovornost, jer da su oni to znali sigurno bi to sprečili, kao što su ga sprečili dalje. Ali, kako je moguće da dete uđe u školski objekat sa oružjem – rekli su očevi učenika koji su došli po svoju decu u školu.