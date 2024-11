- On će vrlo verovatno vrlo brzo pokušati proboj sa naše teritorije i to će biti kraj operacije - ocenio je Božidar Spasić.

- On je naoružan i opasan i ne sme da se napadne frontalno, da ne bi nekoga ubio. Visok je stepen bezbednosti i sada se ide na igru iscrpljivanja. Iako u tim godinama, on je očeličen u zatvoru, to je jedan vuk samotnjak i mi pretpostavljamo da se on neće sam predati. Sada se uživeo u tu ulogu hajduka i odmetnika - objašnjava Kajtez i ističe da se postavlja pitanje i kako Balijagić sada izgleda s obzirom na to da je proveo dug vremenski period u divljini i u neadekvatnim životnim uslovima.