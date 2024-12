- Kada sam razgovarala telefonom sa Zoranom, on mi je rekao da će biti na nasipu i da je tamo nestala Jelena. Rekao je da svi prijatelji, kumovi, porodica, dolaze na nasip da je traže. Ja sam ga pitala: ‘Pa zašto je tražite na nasipu ako je ona tu nestala?’ Nije mi bilo logično. Rekao je da je to poslednje mesto gde je ona bila viđena. Tada, sećam se, rekao mi je da je ona jednom otišla da trči, pa se vratila, pa je drugi put otišla da trči, pa se vratila i treći put kada je otišla da trči, više se nije vratila. Da li je on to tada rekao u nekoj zbunjenosti, strahu? Ja sam njemu zaista verovala da je bio zbunjen, da je bio uplašen gde mu je žena. Svim silama, kao novinar, trudila sam se da mu pomognem da se što pre Jelena pronađe.