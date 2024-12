Laza Bombaš je uhapšen 2009. godine i u pritvoru je proveo sedam i po godina. Za to vreme bio je u strogo čuvanom delu Centralnog zatvora, koji zovu "Hilton", a u kojem su tada bili Milorad Ulemek Legija i Andrija Drašković.

Potom je pušten u kućni pritvor uz nanogicu i branio se sa slobode. Međutim, on se 2022. godine, tokom kratke pauze, išetao iz suda bez javljanja i nije se vratio. Veće mu je zbog toga, zbog opasnosti od bekstva, odredilo pritvor, a uhapšen je ponovo u oktobru 2022. godine.

- Lazarević nije uzimao hranu, već samo vodu. Kako više nije mogao da hoda, pristao je da mu daju infuziju u bolnici Centralnog zatvora. U štrajk je stupio 12. oktobra 2022. godine. On je tvrdio da je izašao jer mu je bilo loše, te da je izašao i otišao kod lekara - podseća izvor.

Devetorici članova "valjevske grupe" sudilo se punih 13 godina. Za to vreme promenjene su četiri sudije, odloženo je u proseku svako drugo suđenje, a nije doneta nijedna presuda koja se odnosi na celu grupu.

Optuženom Lazareviću i Jeličiću, sudija Svetlana Aleksić je tada produžila pritvor do pravosnažnosti presude. U sudnici su bili prisutni i bivši policajac Milan Milijanović, kao i Aleksandar Bošković, koji je oslobođen optužbe.

- Kada je Đedović izašao iz hale Jeličić, koji je bio obučen u policijsku uniformu viknuo je Đedoviću da podigne ruke gore, ali se ovaj oglušio o to naređenje. Potom je Jeličić u njega ispalio pet hitaca tri u telu i dva u glavu-rekla je sudija ističući da je ovo suđenje trajalo više od 13 godina zbog niza zlopupotreba odbrane. On je navela da je pri tom bilo angažovano 30 do 40 branilaca i da je bilo podneto čak 400 zahteva za izuzeće sudija sudskog veća i tužioca.