- Dosad nisam mogla da pričam o svim tim stvarima. Izgubila sam divno dete i to zašto? Apelacioni sud je odbio žalbu druge strane i sada ponovo idemo na sud, ali mog Željka nema. Prvo ročište je odloženo za kraj februara, a zbog obustave rada advokata verovatno će nastavak suđenja biti tek u martu. I sada mi je teško da govorim, ali eto prvi put mogu da smognem snage da se setim tih poslednjih razgovora sa sinom, da se setim svega - počinje priču majka Vesna.

Ona kaže da bi njen sin danas možda bio živ da su se Perić i Marko D. zaustavili nakon što su ga udarili, ali oni su, umesto da pomognu, ostavili Željka da leži na ulici i izdahne. Da tragedija bude veća, Željko je od mesta pogibije imao još stotinak metara do kapije svog dvorišta...

- Previše se sve ovo odužilo na sudu. Nije otkriveno ko je vozio, a meni je to neshvatljivo. Sada mogu da se prisetim svih lepih uspomena sa Željkom. Bio je vredan i radan momak. Imao je velike planove. Uvek se sećam o čemu smo pričali. Prolaze mi kroz glavu njegovi planovi i želje. Završio je Mašinsku školu i hteo je da napreduje, da upiše neku višu obrazovnu ustanovu, a onda bi se dobrovoljno prijavio u vojsku. On se zaposlio kao tek punoletni mladić, a nije morao. To dovoljno govori koliko je bio vredan i koliko je široko gledao na budućnost - priča ova majka.