Povod za gostovanje u emisiji bio je taj što je Denis, kako je objasnio, imao potrebu da se oglasi i obavesti javnost da nakon hapšenja njegovog oca, dobija pretnje putem društvenih mreža.

Slušaj vest

Denis Janković, sin Srđana Jankovića (51) iz Luke kod Bora, jednog od osumnjičenih za ubistvo Danke Ilić, prvi put je od očevog hapšenja izašao u javnost i rešio da progovori o slučaju koji već mesecima unazad uznemirava Srbiju! Sin osumnjičenog Jankovića je istakao "da njegov otac mora odgovarati ukoliko je kriv za zločin, ali da za sada nema nikakvih dokaza o tome".

Srđan Janković Foto: Printscreen/Video Plus

- Ukoliko je moj otac to uradio, on mora odgovarati za počinjeno delo, ali ja do sada nisam video nijedan konkretan dokaz - rekao je Jankovićev sin gostujući u jednoj emisiji na društvenoj mreži Tik-tok, prilikom čijeg prenosa su se javljali i drugi korisnici ove mreže postavljajući pitanja sinu osumnjičenog Srđana.

Prema njegovim rečima, ne radi se samo o odbrani njegovog oca, već je cilj, kako kaže, da se dođe do istine i do toga šta se zapravo tog dana dogodilo sa malom Dankom u Banjskom polju.

Danka Ilić Foto: Printscreen/TikTok, Kurir Televizija

- Za sada nema nijednog dokaza da je moj otac počinio zločin, ali ja se slažem s tim, da svako mora da odgovara za svoje postupke i da treba da odgovara i on ukoliko je to tačno - kaže Denis, nakon čega je upitan i zašto do sada nijednom nije posetio oca u zatvoru, iako su mu posete dozvoljene:

- Zašto bih ja ikome odgovarao na pitanja zašto nisam posetio oca, to je moja stvar! Da li ja želim da odem tamo ili ne, da li smem ili ne, to je sve samo moja stvar - oštar je bio Denis, nakon čega se pitao: "Kako bilo ko od vas zna da je moj otac učinio to za šta ga terete?".

Posle hapšenja oca, dobija pretnje Povod za gostovanje u emisiji bio je taj što je Denis, kako je objasnio, imao potrebu da se oglasi i obavesti javnost da nakon hapšenja njegovog oca, dobija pretnje putem društvenih mreža. Tako je na Tik-toku osvanula Denisova fotografija sa nacrtanom metom nasred čela. - Na Tik-toku je osvanuo video sa mojom slikom, a preko nje je nacrtana meta. Ovo je direktna pretnja meni, ne znam šta su želeli da postignu time, ali ovo nije nikakva šala, ovo je ozbiljna stvar - rekao je Denis i dodao da je on o tome obavestio svog advokata i slučaj je prijavljen tužilaštvu. Interesantno je da se u tom trenutku, u emisiju uključio jedan od korisnika ove društvene mreže, koji navodno stoji iza objavljene Denisove fotografije sa nacrtanom metom. - Ja nemam šta da se pravdam, nisam mu ja nacrtao metu, već je sam sebi. Što se mene tiče, mi se možemo naći ovde, ali koliko znam Denisa je advokat savetovao da ne dolazi u Srbiju jer će biti podvrgnut ispitivanju i poligrafu - rekao je jedan od sagovornika.

Kako smo ranije pisali, Srđan Janković je saslušan čak četiri puta - jednom u policiji i tri puta u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru, a njegov iskaz nalazi se na osam strana optužnice.

- Janković je u tužilaštvu tri sata iznosio odbranu, ali je njegova priča tog puta bila potpuno drugačija od prvobitne. Porekao sve, rekavši da devojčicu nikada nije ni video, pa samim tim ni da je nije udario autom, da je Dejan nije davio i da telo nisu bacili na deponiju - podseća izvor.

Neuropsihijatrijsko veštačenje je, podsetimo, pokazalo da je on uračunljiva osoba i da ne boluje od duševnih bolesti i poremećaja. Tako da on je bio vrlo svestan situacije u kojoj se nalazi.

Povodom hapšenja se oglašavao i Srđanov otac

Otac osumnjičenog Srđana Jankovića (50), Dušan Janković, rekao je ranije da nije primetio bilo kakve promene u ponašanju sina u danima posle nestanka Danke Ilić, pa je otkrio koliko mu to sve teško pada.

1/7 Vidi galeriju OTAC OSUMNJIČENOG SRĐANA JANKOVIĆA (2) PRIČAO O ZLOČINU, PA ZAPLAKAO NA PITANJE O DEVOJČICI: "Ne znam kad ću ga ponovo videti" Foto: Nemanja Nikolić, Kurir

- Ne znam sta da kažem. Iskreno ne znam ni u šta da verujem, šta je tačno istina. Budim se noću, plačem, teško mi je. Srđana sam video samo u Boru, i ne znam kad ću ponovo - kaže Dušan Janković.

Na pitanje da li je nekada Srđan delovao nasilno, otac nam je rekao:

- Ne, nikada nije davao nikakve znakove, delovao je normalno sve vreme, kaže Janković.

Inače i Dušan je bio pozvao na saslušanje povodom ovog slučaja, ali u svojstvu svedoka, međutim, on je iskoristio svoje zakonsko pravo da ne svedoči u postupku koji se vodi protiv njegovog sina i Dejana Dragijevića.

Podsetimo, Srđanov sin Denis godinama živi u Nemačkoj, pa stoga on nije bio prisutan u Srbiji kada je njegov otac, zajedno sa kolegom, radnikom borskog "Vodovoda" Dejanom Dragijevićem (51) iz sela Zlot, uhapšen zbog sumnje da su ubili dvogodišnju Danku Ilić kobnog 26 marta prošle godine.

Dejan Dragijević i Srđan Janković Foto: Nemanja Nikolić

Optužnica po drugi put potvrđena

Obojica se nalaze iza rešetaka od 4. aprila 2024. godine, u međuvremenu je podignuta optužnica za ubistvo devojčice, međutim Apelacionu sud u Nišu ukinuo je rešenje zaječarskog Višeg suda kojim je potvrđena optužnica i vratio je na ponovno razmatranje, smatrajući je "nepotpunom". Posle skoro dva meseca, odgovor iz zaječarsko suda je stigao kada su naveli da je optužnica ponovo povrđena!

- Viši sud u Zaječaru će morati da iznese jasne razloge o postupanju opravdane sumnje u pogledu činjenica koje čine obeležja krivičnih dela koja se okrivljenima stavljaju na teret, a takođe će morati da navede i konkretne dokaze iz kojih proizilaze ove činjenice - naveo je Apelacioni sud u obrazloženju odluke.

Srđan Janković i Dejan Dragijević Foto: Nemanja Nikolić

Posle skoro dva meseca, kako je Kurir pisao, zaječarski sud je doneo odluku i optužnicu potvrdio po drugi put!

- Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru, 18. februara je dostavljeno rešenje Višeg suda u Zaječaru kojim se potvrđuje optužnica Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru podignuta od strane Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru protiv okr. Dejana Dragijevića, iz sela Zlot i okr. Srđana Jankovića iz sela Luka, zbog krivičnog dela Teško ubistvo u saizvršilaštvu i protiv okr. Radoslava Dragijevića iz sela Zlot, grad Bor, za krivično delo Neprijavljvianje krivičnog dela i učinioca i krivičnog dela Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela - rekli su iz nadležnog tužilaštva u Zaječaru za Kurir, isto to potvrdili su nam i iz Više suda u ovom gradu.

Osumnjičenima je, inače, pritvor ponovo produžen, nakon što im je isti istekao 14. februara, a šta je sledeći korak u ovom slučaju, ostaje da vidimo.

Blažo Marković, kriminolog, o ponovnom saslušanju osumnjičenih za ubistvo Danke Ilić