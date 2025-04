U Višem sudu u Beogradu počelo suđenje okrivljenima za ubistvo Stanimira Brajkovića.

Srećko Stefanović, Saša Stanković i Dalibor Petrović, okrivljeni za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) u zatvoru u Padinskoj Skeli 4. februara 2024. godine, gde su svi bili zbog neplaćenih prekršaja, negirali su juče u Višem sudu u Beogradu da su odgovorni za njegovu smrt.

Stefanović je iznoseći odbranu krivicu svaljivao na Stankovića i Petrovića, a njih dvojica na njega, dok su sva trojica tvrdili da je starca tukao i Nikola Lukić, koji je sa njima bio u ćeliji i koji nije optužen.

Srećko Stefanović je rekao da je u zatvor došao 12. septembra 2023. godine i da nije bilo problema dok 12. januara 2024. godine nisu došli Saša i Dalibor, koji su uneli neku negativnu atmosferu, jer su bili nervozni. Stanimir je došao dan pre njih, a uveče je došao Nikola Lukić.

- Stanimir je prosuo kafu Lukiću i on ga je mrsko pogledao i napravio novu kafu, ali mu je deda opet prosuo. Lukić je skočio lupio mu šamar, uhvatio za gušu i oborio na pod - kazao je Stefanović kako se desio prvi napad na Stanimira.

- Mi smo ih razdvojili, a Lukić je molio da ne kažemo komandiru. Kako sam radio kao redar, posle tri dana kada sam ušao u sobu Stanimir je imao zavijenu glavu, ali mu je to spalo, pa sam mu ja zavio. Imao je veću otvorenu ranu, a rekli su mi da je pao. Posle četiri dana Saša, Dalibor i ja smo se vratili iz šetnje i videli Nikolu i Stanimira u WC-u, a Nikola nam je rekao da mu pomognemo da ga izvuče, jer je pao.

Stefanović je ispričao i da je posla dva dana Stanimir pušio cigaru, a Daliboru je smetao dim, ali deda nije hteo da prestane i opsovao mu je decu i ciganski majku. Kako je rekao Dalibor je ustao, a Stanimir ga je udario u mošnice, na šta mu je Dalibor uzvratio šamarom, pa ih je on razdvajao. Posle par sati Stanimir i Saša su se zakačili, pa je deda udario Saši šamar, a on onda Saši nije dao da ga bije.

- Posle nekoliko dana ručali smo, Stanimir je prolazio i Daliboru zakačio tacnu, pa se prosula hrana. Dalibor je počeo da se dere i krenuli su da se guraju. Posle je deda meni rekao da ne može više da trpi maltretiranje i da će prijaviti komandiru. Pričao mi je da ima porodicu, ali da su ga sinovi ostavili, da su u Beču, gde imaju kuće i počeo je da plače. Bilo mi ga žao i ja sam mu pričao da sam ostao bez majke i oca i sprijateljili smo se - ispričao je u Srećko.

- Posle dva sata Dalibor i deda su rekli nešto jedan drugom i počeli da se biju. Dalibor ga je bacio na pod i on i Saša su ga udarali, skakali po njemu nekoliko minuta, a ja sam razdvajao. Stanimir je onda seo i rekao sam mu da ne psuje majku cigansku. Malo posle je Saša skočio i uhvatio ga za grlo i bacio na pod i počeo da bije. Udarali su ga tada i Dalibor i Nikola nogama. Ja sam razdvajao i deda je opsovao meni majku cigansku, pa sam mu udario tri šamara i on je legao. Dalibor je rekao da mu ne psuje decu, jer će ga ubiti. Posle toga je tri dana bilo mirno i niko ga nije tukao.

Stefanović je ispričao i da je jedan dan ušao u sobu, osetio da nešto smrdi i video da se deda ukakio na krvetu.

- Rekao mi je da nije mogao da odveže čvor na pantalonama. Napunio sam deset flaša vodom i stavio na radijator da se ugreju. Odveo sam ga u kupatilo i on se tamo okliznuo. Nisam mogao da ga zadržim i pao je na plastičnu kantu i posekao kuk. Posle smo mu dali odeću i pomogli da je obuče - kazao je Stefanović.

- Posle dva dana deda nije pustio vodu u vWC-u i Dalibor je vikao na njega, jer smrdi. Posle dva sata deda je opsovao decu i Dalibor i Saša su skočili, pribili ga uza zid i udarali pet minuta. Menjali su se, jedan pa drugi bi ga udarao. Dalibor ga je kolenom udarao u grudi i leđa. Ja se nisam mešao. Saša mu je držao noge, a Dalibor mu je stavio metlu u anus i onda mu je dršku razmazivao po ustima. Govorio je: "Nećeš ti da psuješ moju decu".

Ovaj okrivljeni je kazao da je onda dedu stavio u krevet i rekao mu da ih prijavi, ali da on nije hteo.

- Posle dva sata Stanimir je nešto pričao sam sa sobom i onda je skočio Dalibor i šutirao ga jedno 40 puta. Skočili su i udarali ga i Nikola i Saša. Dalibor ga je držao, a Saša udarao po grudima, a onda ga je Dalibor pesnicm udario u leđa, gavu i bradu. Ja sam ga stavio u krevet i ujutru sam zvao doktorku, koja je došla i slikala ga. Tražio sam od komandira i doktora da nas izmeste iz sobe, ali nisam rekao zašto i da ga biju - ispričao je Stefanović.

On je rekao da su Brajkovića opet Saša i Nikola odveli u ambulantu i da se po povratku žalio da ga bole noge.

- Dalibor mu je rekao, "šta se praviš", i on i Saša su ga izvukli iz kreveta i šutirali. Bacili su ga na pod i Dalibor je uzeo metalnu šipku od džogera i stavio mu je u anus, a Saša ga je tada gušio jastukom na licu.Ja sam opet razdvajao, odveo ga u krevet i rekao da ih prijavi. Posle sam ga zvao da popijemo kafu i on je seo za sto. Rekao je da ga boli u grudima. Tražio sam da skine duks i video sam da mu je nešto iskočilo kao linija. Rekao sam da mu je pukao grudni koš, da će umreti i da prestanu da ga biju. Ali, oni su ga posle stavili u ćošak i Saša ga je kolenom udarao u grudi. Tu ga je i Nikola udarao. To je bilo pet-šest dana pre njegove smrti. Onda smo zvali komandire, da mu nije dobro i oni su ga odveli - naveo je Stefanović.

Prisetio se da su pre toga Saša, Dalibor i Nikola davili Stanimira u kofi vode da kada bude kod doktora ne kaže da ga biju i da je dedi koji dan pre smrti izvlačio jezik da se ne udavi, jer ga je progutao i nije mogao da diše, dok su ga tukli Saša i Dalibor. To se, kaže, desilo dva puta.

Odgovarajući na pitanja sudije Srećko Stefanović je rekao da nije nagovarao druge okrivljene da uriniraju u dedinu kafu, da je to Saša sam uradio. Tvrdio je da je više puta svaki dan čuvarima govorio da izvedu dedu ili njega iz sobe, ali da ne zna zašto im nije rekao da ga tuku.

- Deda je imao problem sa pritiskom i ja sam mu davao lekove ujutru i uveče, koje mu je prepisao tehničar - rekao je Stefanović, a druga dvojica okrivljenih su se na to nasmejala.

On je rekao da deda pet - šest dana pred smrt nije mogao da hoda i govori. Da nije maltretirao Sašu, jer nije hteo da ga tuče, da dedi niko nije stavljo polni organ u usta, da ga nije mazao paštetom po glavi i gurnuo prst u anus, da ga nije terao da radi čučnjeve, kada Stanimir nije mogao da ustane, da ga nije polivao ledenom vodom dok je bio go u kupatilu i da mu nije vezivao ruke peškirom, kada su mu stavljali metlu u anus.

Kazao je da su ga poslednji tukli Saša i Dalibor dan pre izlaska iz sobe.

Saša Stanković je rekao da ništa nije tačno što je Stefanović ispričao i da je on lažov.

- Meni su Srećko i Nikola zapretili da će mi pobiti porodicu, ako prijavim komandirima šta se radi. Imao sam sina od tri meseca, nije imao ko da ih zaštiti i morao sam da radim neke stvari koje nisam želeo. Srećko je tukao i dedu i mene.Naterao me je da mokrim u čašu i u nju umutio kafu i dao dedi da pije. Srećko i Lukić su ga svakodnevno tukli. Lukić je puštao vodu da se ne čuje kada ga Srećko tuče. Jednom sam ležao i čuo neko mumlanje, deda je bio na podu, a drška metle pored. Dohvatio sam je i bacio. Nisam video šta su sa njom radili - kazao je Stanković.

On je rekao da je Srećko dva puta kupao dedu, jer je smrdeo, a to nije bilo tačno, jer mu je on dao čistu odeću.

- Polivali su po njemu hladnu vodu i on se okliznuo i posekao na kantu. Drugi put smo igrali karte i deda je hteo da sparinguje sa Daliborom i on ga je udario pesnicom u bradu. Tada su uleteli komandiri i mene i Dalibora tukli. Srećko i komandir Lakić su mene udarali, pa sam pet dana mokrio krv. Nisam smeo to da prijavim. Bio sam primoran da Stanimira jednom udarim, a Dalibor ga je udario dva, tri puta. Lukić je inače bio inicijator da se deda tuče. Smejao se tada - naveo je Stanković, koji je kazao je da je iz zatvora izašao ranije, jer je njegova majka platila kaznu, kada je čula da mokri krv.

On je rekao da je Srećko bio redar i pravio se da je soba njegova i imao je privilegije, pa je doneo džoger i još nešto za čišćenje u sobu. Kazao je i da Stanimir nije smeo da ih prijavi, jer su mu Srećko i Lukić pretili da će da ga ubiju, da će ga naći kada izađe iz zatvora i zapaliti.

Odgovarajući na pitanja rekao je da je bio u strahu, pa je u tužilaštvu ispričao da je Brajkoviću Dalibor gurao metlu u anus, dok ga je Srećko držao. Kazao je da je dedi Srećko stavio jastuk na usta, a da mu je Lukić nekoliko puta gazio po grudima. Ne seća se da su ga tukli mokrim peškirom i da mu on nije gurao glavu u kofu, niti je video da je to neko drugi radio. Naveo je da je Lukuć Stanimira terao da radi čučnjeve, kada nije mogao da ustane iz kreveta i da ga je on poslednji tukao dva dana pre smrti. U tužilaštvu, kaže, da nije navodio šta je Lukić radio, jer se plašio, pošto je on narkoman i ne zna koga sve ima napolju.

Dalibor Petrović je ispričao sličnu priču kao i Stanković i da je Srećko Stefanović sve slagao. Kazao je da je Srećko naterao Sašu da mokri i onda u to zamešao nes kafu i so i dao Stanimiru da pije. Kaže da mu je u zatvoru bio propisan bensedin tri puta dnevno, pa se zbog njega osećao umorno, ošamućeno i da je spavao, tako da nije znao šta se dešava u sobi.

Tvrdio je da je Srećko stalno tukao Stanimira jedno sedam, osam dana, a da ga je on udario kada je deda hteo da sparinguju, a on odbijao, jer je star. Tada ga je kaže Stanimir ošamario i opsovao decu, cigansku majku i Boga, pa mu je lupio šamar i udario pesnicom u bradu i butinu.

- Kada Stanimir nije mogao da govori i ja sam mu dao papirče i olovku i on je napisao "pomoć". Dao sam to komandiru i on je došao i pitao ko je maltretirao dedu, rekli smo niko i on je otišao. U jednoj šetnji sam komandiru Komazecu rekao da imamo problem u sobi, ali on nije hteo da me sasluša - kazao je Petrović.

Ispričao je da su Stanimira dva poslednja dana nije mogao da govori, a poslednjih pet da hoda, da ga je Lukić tada terao da radi čučnjeve i da su ga Srećko i Lukić polivali hladnom vodom. Kazao je da on nije udarao kolenom u rebra Brajkovića.

- Kad su Stanimira odveli, u sobu je došao Aleksandar Živković i on je Srećku služio kao džak za udaranje - kazao je Petrović. On je, inače, u tužilaštvu u istrazi ispričao da je Saša držao Stanimira, a Srećko gurnuo dršku od metle.

Branilac Srećka Stefanovića i tužilac primetile su da je Stanković više puta suflirao Petroviću dok je iznosio odbranu, a sudija to nije mogao da vidi od govornice.

Na sledeće suđenje biće pozvana dvojica, Nikola Lukić i Milenko Miličić, koji su sa njima tada bili u sobi u zatvoru Padinska Skela.

Za Miličića su Stanković i Petrović ispričali da im je rekao nemojte više ubićete čoveka, a da mu je Srećko odgovorio: "Neće on još dugo". Srećko Stefanović je naveo da Miličić to nije rekao, već da ga ne zanima i neka rade šta hoće i da ako neko bude pitao, on ništa nije video.

Sin ubijenog Zoran Brajković je rekao u sudnici da želi da se uzme izjava od tadašnjeg upravnika zatvora, koji je sada u penziji i da se utvrdi istina i kazne počinioci ubistva i saučesnici, jer će im se u suprotnom dati vetar u leđa i mogućnost da to ponovo učine.

- Došao sam u zatvor po očeve stvari i tražio da mi objasne kako je i zbog čega preminuo i onda je izašao taj upravnik i rekao mi da je otac bio star čovek i da je preminuo od srca - kazao je Brajković i dodao:

- Na prepoznavanju je imao vidljive povrede čela i desnog oka.

Zoran je rekao da mu otac nije imao moždani udar pre odlaska u zatvor, da je imao staračke probleme, slabije srce i u malim dozama pio nitroglicerin, a po potrebi i bensedin. Radio je kao moler i peo se na merdevine. Poslednji puta ga je, kaže, video u decembru 2023. godine.