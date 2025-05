- Kokain iz Južne Amerike najčešće kreće morskim putem, i to preko pristaništa u Španiji, Belgiji, Holandiji i Italiji koje služe kao ulazne tačke, ali ono što se događa dalje često vodi do Balkana. Kroz luke u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji, pa čak i Albaniji, narko-kartel iz regiona preuzima tovar, koristeći mrežu lokalnih kontakata i doušnika. Odatle se droga širi drumskim i železničkim putem prema Srbiji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, pa sve do Beča, Berlina i Amsterdama - navodi izvor.