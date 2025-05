U podgoričkom Osnovnom sudu danas je održano ročište povodom afere "Tunel" u kojoj su osumnjičeni državljani Srbije i za koje se sumnja da su u leto 2023. iskopali tunel dug 30 metara koji je vodio do depoa Višeg suda u Podgorici. Istragom je utvrđeno da su ukradeni brojni dokazi, a na današnjem suđenju reč su imali svedoci, tačnije majka i ćerka koje su izdale stan i podrum iz kog je kriminalna grupa, kako se sumnja, delovala.

Prema pisanju crnogorski Vijesti, za sudskom govornicom saslušana je vlasnica stana, odnosno poslovnog prostora iz kog je iskopan tunel do depoa, Tamara Vojvodić i njena majka Nataša Ćuković. Naime, one su na početku saslušanja objasnile da je prostor izdat preko agencije za potrebe otvaranja salona venčanica. Istragom je utvrđeno da su lopovi počeli sa kopanjem u julu 2023. godine, a da su u sam depo Višeg suda u Podgorici provalili 8. septembra te godine i iznosili materijalne dokaze naredna tri dana, sve do 11. septembra.