Naime, jedna od stanarki je, dok je čistila podrumske prostorije, naišla na eksplozivnu napravu i odmah kontaktirala policiju. Na lice mesta su ubrzo stigli pripadnici MUP Srbije i Kontradiverziona jedinica, koja je bombu bezbedno iznela iz zgrade.

- Komšinica je otišla u podrum i prilikom sređivanja otkrila je da se na podu nalazi bomba. Jako se uplašila, ali je ostala prisebna i odmah je pozvala policiju. Svaka joj čast na hrabrosti, iako je u tom trenutku bila veoma potresena - ispričala je jedna stanarka zgrade.

Kako je ispričala, u prvi mah nisu želeli da prave paniku, dok policija ne završi svoj posao.

- Nismo hteli ništa da pominjemo ostalim komšijama dok bomba ne bude odnesena, da se ostale komšije ne bi uplašile. Policija nas je obavestila da bomba nije bila aktivna, ali su ipak primenili sve mere predostrožnosti dok nije stigla ta ekipa koja uklanja ekplozivne naprave. Stvarno im svaka čast na profesionalnosti i dobro urađenom poslu - ispričala je ona.

Kako se saznaje, reč je o ručnoj bombi M75, poznatijoj kao kašikara. Ona je predata na bezbedno uništenje, a o svemu je obavešteno tužilaštvo.

- Komšinica je i dalje veoma potresena zbog pronalaska bombe. Ni njoj ni nama nije jasno čija bi bomba mogla da bude - dodala je stanarka ove zgrade.