Navijač Partizana Dejan Mirković (37) ubijen je u utorak uveče ispred kafića na Detelinari u Novom Sadu, a juče su u novinama osvanule mnogobrojne čitulje za vatrenog simpatizera crno-belih iz Humske.

Ubistvo navijača Partizana dogodilo se oko 23 časa na uglu Ulica Janka Čmelika i Hadži Ruvimove u Novom Sadu. Ubistvu je, navodno, prethodila svađa dugogodišnjeg navijača Partizana i osumnjičenog G. V. (37) koji su prethodno sedeli za istim stolom u kafiću. Iz zasad nepoznatog razloga između njih je došlo do sukoba koji je eskalirao u ubistvo, Nekoliko dana kasnije policija je uhapsila osumnjičenog G. V., ali i njegovog saučesnika S. M. (25) koji ga je krio u iznajmljenom stanu nakon zločina.

"Na nebu baklja, na tribini glas"

- Našem najvoljenijem sinu, tati, mužu i unuku poslednji pozdrav. Volimo te najviše na svetu. U našim srcima zauvek - piše u čitulji koju potpisuje neutešna porodica.

Foto: printscreen Dnevnik

"Zauvek u našim srcima, dušo naše duše. Volimo te do beskraja i do kraja sveta", piše u poruci koju su potpisale supruga i ćerka ubijenog Dejana, dok je potom usledilo nekoliko čitulja od prijatelja i rođaka koji su mu napisali da "počiva u miru".

"Poslednji pozdrav kumu, nemirnom mornaru nemirnog mora. Nađi svoj mir", "Brale, zauvek uz Partizan. Novi Sad pamti tvoj svaki dan. Na nebu baklja, na tribini glas, večno s nama, nikad bez nas. Grobari Novi Sad", samo su neke od čitulja.

Foto: 192

Dugogodišnji sukob

Osumnjičeni G. V. je, podsetimo, sa Dejanom Mirković imao dugogodišnji sukob i neraščišćene račune koji su prošlog utorka eskalirali. Naime, G. V. je 2020. ranio Dejana i zbog toga je bio u zatvoru, ali je nedavno izašao i sada je došlo do novog sukoba. S druge strane, dok je G. V. bio na robiji, Mirković mu je bacio bombu na porodičnu kuću.

- Žrtva i osumnjičeni su, navodno, sedeli za istim stolom u kafiću i u jednom trenutku između njih je izbila svađa. Izašli su ispred lokala i osumnjičeni G. V. je nekoliko puta nožem izbo navijača koji je od zadobijenih rana preminuo na licu mesta, a napadač je pobegao - podseća izvor i dodaje:

Hapšenje osumnjičenog G. V. Foto: MUP Srbija

- Nekoliko dana kasnije inspektori su lišili slobode mladića, za koga se sumnja da je skrivao ubicu nakon zločina i to u iznajmljenom stanu. Potom je lišen slobode i G. V. kome je Viši sud u Novom Sadu odredio jednomesečni pritvor.