Slušaj vest

Interpol Bolivije raspisao je crvenu poternicu za Pablom Delgadiljom zbog njegove navodne umešanosti u ubistvo Srbina Miljana Đekića (38), Makedonca Dejanča Lazarevskog (43) iz Strumice, kao i Hrvata Marka Škerbeca (33), čija su tela nađena vezana u crnim džakovima u Santa Kruzu.

Delgadiljo je, inače, uhapšen 31. avgusta u saveznoj državi Mato Groso, u Brazilu, tokom velike policijske akcije protiv narko klanova. On se sumnjiči da je naredio brutalna ubistva trojice navodnih pripadnika balkanskog kartela koji se dovode u vezu sa "unutrašnjim ratom" između kriminalnih frakcija koji se bore za prevlast i trgovinu kokaina. Rat je započeo nakon zaplene 4,8 tona kokaina kod Martinika, a tom prilikom uhapšen je državljanin Srbije V. Đ. (41), o čemu je izvestilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Više o tome možete pročitati u našem odvojenom tekstu OVDE.

Krimi mreža Pablo Delgadiljo je pastorak otetog Roberta Baeze koji je nestao 29. jula u naselju Las Palmas, s tim da istražitelji i tu otmicu povezuju sa trostrukim ubistvom Balkanaca u Santa Kruzu i krvavi rat kartela.

Huan Karlos Basoalto, direktor bolivijske policije, potvrdio je da je "za ovom osobom raspisana crvena poternica. Krivična dela koja mu se stavljaju na teret su ubistvo i zločinačko udruživanje". Prema rečima Basoalta, Delgadiljo se sumnjiči da je bio nalogodavac zločina.

- Protiv ove osobe vodi se istraga za ubistvo i zločinačko udruživanje. Crvena poternica je na snazi - izjavio je Basoalto.

Kuća u kojoj su mučeni Foto: Screenshot

Proces izručenja

Delgadiljo je uhapšen u Brazilu zajedno s još pet osoba, a kod njih je nađena veća količina narkotika i opreme za transport droge. Sada, kako pišu mediji, sledi proces izručenja koji, prema rečima zvaničnika, može trajati između 45 i 60 dana, u zavisnosti od pravnih procedura.

Basoalto je naveo da su obaveštenje već prosledili nadležnim organima.

- Kao Interpol, preduzećemo sve korake da ovaj proces bude što je moguće brži, kako bi ova osoba odgovarala pred nadležnim organima i pravdom - dodao je on.

Trostruko ubistvo

Podsetimo, pravi horor otkriven je 12. avgusta u četvrti Petrolero Norte u Santa Kruzu, kada su u jednoj iznajmljenoj kući pronađena tela trojice muškaraca, Srbina Miljana Đekića (38), Makedonca Dejanča Lazarevskog (43) iz Strumice i Hrvata Marka Škerbeca (33) koji je, kako se saznaje, koristio falsifikovana dokumenta na ime Vanje Miloševića!

Njihova tela bila su vezana, natopljena varikinom, spakovana u crne džakove i sakrivena u kući koja je, prema rečima komšija, prethodno odjekivala od glasne muzike i jezivih vrisaka!

Tela ubijenih Srba u Boliviji Foto: Screenshot

Uhapšene su četiri osobe, svi državljani Bolivije, od kojih su dve navodno bile angažovane da uklone tela. Među njima su i dvojica braće koji su unajmili hladnjaču koja nije stigla na vreme, a istražitelji sumnjaju da su čak iskopali jame za zakopavanje žrtava.

Prema rezultatima istrage, žrtve su pre smrti zverski mučene. Jedan od muškaraca je ubijen hicem u glavu, dok su druga dvojica pretučena na smrt drvenim palicama. Istraga pokazuje da je plan bio da se tela uklone i zakopaju, dve osobe su unajmile hladnjaču, koja nije stigla na vreme, a čak su i iskopane jame u blizini kuće.

Krvari rat kartela

Istražitelji u Boliviji, kako smo već pisali, navodno veruju da ove likvidacije imaju veze sa "balkanskim kartelom" i ratom koji bukti između narko klanova, a u kojem je jedna od žrtava, kako se saznaje, i Nišlija Miodrag Kostić, zvani Mali Kole. Mediji u Boliviji navode da sve ukazuje da iza ovih obračuna stoji sukob “balkanskog” i “brazilskog” kartela koji se bore za kontrolu rute kokaina koja iz Bolivije ide ka Evropi.

Ministar unutrašnjih poslova Bolivije Roberto Rios izjavio je da međunarodne kriminalne grupe pokušavaju da zauzmu pozicije posle bekstva narko-bosa Sebastijana Enrikea Marseta. On je naglasio da se sada u zemlji vodi rat za prevlast u kome sve aktivniju ulogu imaju i Evropljani.

Luka Starčević uhapšen u Južnoj Americi Foto: Prinscreen