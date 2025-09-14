Slušaj vest

Novosađanka Tijana R. (19) preminula je od teških povreda grudnog koša nakon što je 28. maja pala u more tokom parasejlinga u Budvi. Porodica upozorava da je tragedija mogla biti sprečena da su poštovane osnovne sigurnosne procedure.

Advokat Mirko Bogićević navodi za Pobjedu da su Beograđanin i turski državljanin, koji su upravljali gliserom za koji je bio zakačen padobran, tek posle četiri minuta od pada devojke u more primetili da je nema na padobranu. Nakon što shvataju da je padobran prazan, hvata ih panika i čuje se kako govore: "Gde je devojka, gde je nestala?" Prave krugove gliserom kako bi našli devojku i nailaze na taksi brod. Pitaju drugu posadu šta se desilo, ali se na snimku ne čuje odgovor.

Umesto da odmah obaveste nadležne, članovi posade na snimku razmatraju šta da kažu porodici. Čuje se razgovor na engleskom jeziku:

- Šta da kažemo njenoj majci? Reći ćemo joj da je živa, ali da je teško povređena - kažu iako je u tom trenutku već bilo jasno da devojka nije preživela.

Foto: printscreen/društvene mreže

Kobnog dana, podsetimo, Tijana je bila na plaži Mogren sa strinom kojoj je pomagala oko bebe kada su joj prišli mladići i ponudili promotivni let parasejlingom za reklamni spot svoje firme.

- Ona je pristala da leti, ali nije dala saglasnost da se ti snimci koriste u reklami - navodi advokat porodice.

Skiperi su unapred napomenuli da postoji nadzorna kamera na padobranu koja snima let, ali nije postojala nikakva direktna veza osobe na padobranu i skipera kojima bi mogla da signalizira u slučaju straha ili panike.

- Na snimku se vidi da je prvih sedam do osam minuta leta izgledalo bezbrižno. Tijana je mahala strini s obale, dodirivala nogama vodu i smejala se. Međutim, padobran je naglo počeo da tone prema vodi što je Tijana shvatila verovatno kao kraj tog leta. Na snimku se vidi da su skiperi tada dali gas, usled čega je padobran podignut visoko iznad mora. Tijana je bila baš visoko jer se iza nje vidi skoro čitav budvanski zaliv. Ona već tu počinje da govori da joj je to strašno i pokazuje strah - prepričao je snimak advokat Bogićević.

Tijana Radonjić Foto: Društevne Mreže

Dok leti iznad Starog grada, čuje se kako govori da joj je sve strašno i da hoće nazad.

- Nekoliko minuta je u velikom strahu, viče da hoće nazad: "Ovo je strašno, vratite me, spustite me"! Međutim, niko se ne okreće i ona već počinje da paniči, što se vidi po pokretima ruku i nogu - kazao je advokat.

Njeni pozivi u pomoć trajali su nekoliko minuta, ali posada nije reagovala, već je nastavila da vozi. Advokat navodi da je Tijana u panici počela da otkopčava sigurnosni pojas i ubrzo nakon toga ispala je iz sedišta u more. Advokat navodi da je porodica došla do saznanja da su ljudi, koji su Tijanu izvukli iz mora, pokušali da je ožive.

- Pokušali su da je reanimiraju i daju veštačko disanje, ali su rekli da je iz njenih usta počela da izlazi krv. Mislim i da je Hitna pomoć kasnila. Ta agonija je dugo trajala. Bilo je tu propusta sa svih strana - navodi advokat.

Obdukcija

Obdukcijom je utvrđeno da je neposredi uzrok smrti davljenje i gušenje sa traumom pluća i unutrašnjim krvarenjem, javili su crnogorski mediji.

U izveštaju Hitne medicinske pomoći iz Budve navodi se da je njihova ekipa stigla na lice mesta oko 11 sati i zatekla devojku bez znakova života. Lekari su, prema pisanju Pobjede, mogli samo da konstatuju Tijaninu smrt, a prisutni svedoci su, kako se navodi u izveštaju, opisali kako je devojka pala u more sa 150 metara visine, nakon čega nije davala znake života. Telo je nakon nesreće prebačeno u Centar za sudsku medicinu u Podgorici, gde je obavljena obdukcija i sačinjena zvanična potvrda o smrti.

Advokat Mirko Bogićević, pravni zastupnik porodice nastradale devojke, kazao je za Pobjedu da se na video-snimku kamere koja je bila zakačena za padobran, osim detalja koji su prethodili nesreći, čuje i dogovor dvojice skipera kako da porodici pokojne Tijane lažno predstave da je posle pada u more sa teškim povredama prevezena u kotorsku bolnicu.

Propusti

x firma koja je pružala usluge parasejlinga nije imala adekvatno obučeno osoblje

x firma nije obezbedila lekara niti osobu zaduženu za prvu pomoć, što im je obaveza po zakonu

x Tijani niko nije pokazao kako se koristi oprema

x devojci nisu pokazani osnovni signali za slučaj da se oseti loše

x u gliseru nije bilo komunikacije sa devojkom

x kamera koja snima let nije iskorišćena da se prati stanje devojke

x hidraulički uređaj poznat kao "plava spona", preko kojeg se reguliše otpuštanje i navijanje sajle na koju je nakačen padobran, često se kvari pri jačem vetru.

Rus preživeo incident u Bečićima Iako je policija naložila inspekcijske nadzore, Pobjeda piše da nadzori nisu sprovedeni ili da rezultati nisu dostavljeni tužilaštvu. Firma koja je organizovala parasajleing za Tijanu R. je, kako navodi advokat Bogićević, nesmetano nastavila da radi celo leto, a čak je zabeležen i još jedan incident u Bečićima, kada je pukla sajla i padobran se otkačio. Tada je spasen ruski turista, bivši vojnik koji se bavi padobranstvom, pa je uspešno uspeo da se prizemlji.

Porodica nezadovoljna komunikacijom s tužilaštvom