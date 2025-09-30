Slušaj vest

Sve počinje uplatom tiketa i biva sve učestalije, a onda postaje porok. Zavisnost od kockanja sa sobom donosi razvod braka i propast porodice. Zatim sledi rupa bez dna, takozvano dužničko ropstvo. Krajnji ishod kockarskog života je samoubistvo.

Statistika pokazuje da je veliki broj mladih koji su digli ruku na sebe, to uradili upravo zbog kocke. Nadamo se da će vas priča koja sledi naterati da se osvestite i shvatite koliko je to opasan porok.

Foto: Profimedia

Ekskluzivno za emisiju Crna Hronika svoju ispovest ispričala je majka zavisnika od kocke.

Bezazleni početak

- Krenulo je sa tiketima u kladionicama. Problem je bio što je tada kao maloletnik uopšte uspeo da uplaćuje tikete. Za to sam saznala tako što mi je rečeno da kasni sa velikih odmora na časove. Tako sam pokrenula svoju istragu, pa sam ga viđala ispred kladionica, pa sam ga zatekla da čeka da neko punoletan prođe kako bi ga pitao za uplatu. Međutim, dobijala sam saznanja da je bivao i pušten u određenu kladionicu koja je bila nadomak škole. Njegovom ocu sam iskazala problem, ali je smatrao da je to prolazno, dok sam ja mislila da nije, pa je sledeći korak bio Centar za socijalni rad - započela je hrabra majka.

Potom je nastavila svoju priču:

- Gubili smo komunikaciju, sinu nije odgovaralo da ga neko kontroliše ili da mu brani, valjda je ulazio sve dublje u taj problem. Mi smo se tako sve više udaljavali, govorila sam koliko je to opasno i kakvu budućnost to nosi. Bilo je sve teže to sprečiti.

Eksplozija problema

- Narednih godina, nakon osnovne škole, tada je bilo sve više odlazaka u kladionicu, kasno je dolazio kući, a taj period je živeo sa ocem, pa je dosta toga krio od mene. Situacija je eskalirala kada je ušao u dužničko ropstvo, kontakt sa zelenašima, to je put gde ne postoji izlaz i ne znate kako će se nešto završiti. Sitaucija je eskalirala kada je vraćen njegov dug, bilo je par hiljada evra, morali smo da dignemo kredit, to je bio šok za nas. Ja taj novac ne bih vratila, ali kroz sve ovo učite da život sa zavisnikom od kocke nije lak. Problemi su se nastavili, a bivali su sve veći, ne samo u smislu kockanja, već i korišćenje nedozvoljenih supstanci, pa je usledila promena ponašanja, agresija i haos.

Lečenje

- Krenuli smo kod doktora sa namerom da ga izlečimo od kocke, tada smo i saznali da koristi psihoaktivne supstance. Prijavljivala sam sina za nasilje u porodici, nisam imala kud, nije bio udarac ili fizičko nasilje, ali da je prošlo još desetak minuta moglo je do toga da dođe jer on nije vladao sobom. Šta treba da se desi da brže reagujemo? Otišli smo u policijsku stanicu na razgovor, trajalo je dugo, rekli su mu njegova prava, ali u ovim situacijama ne možete da dozvolite ponašanje nekome ko ne kontroliše sebe i u to tone sve dublje. Posle par meseci se desilo drugo nasilje prema jednom članu porodice. Opet odlazak u policiju, opet nikom ništa. Kocka nije igra, ona uništava porodicu.

