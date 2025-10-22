Slušaj vest

Osumnjičenom Kristijanu P. (36) određen je pritvor u trajanju do 30 dana zbog osnovane sumnje da je 19. oktobra nožem napao svoju bivšu emotivnu partnerku Ivonu V. (39) i njenu trudnu prijateljicu Tatjanu M. (23).

- Osumnjičeni je doveden radi saslušanja u VJT u Zrenjaninu, te je doneta naredba o sprovođenju istrage dana 21.10.2025. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je dana 19.10.2025. godine, u Bačkom Gradištu, pokušao da liši života više lica - saopšteno je iz VJT Zrenjanin.

Kako navode, on je krišom ušao u kuću svoje bivše emotivne partnerke, oštećene Ivone V. i zadao joj više uboda kuhinjskim nožem u predelu leđa i vrata, usled čega je ista pala na pod, a zatim joj je zadao više udaraca rukama i nogama u predelu tela i glave.

Napao žene i nožem i čekićem

Nakon toga je Tatjani M. koja je bila u sedmom mesecu trudnoće, sečivom noža zadao više udaraca u predelu leđa i vrata, da bi zatim uzeo i čekić, prišao oštećenoj Ivoni V. koja je i dalje ležala na podu i zamahnuo istim da je udari.

Kako dalje navode iz tužilaštva, u tom trenutku je u sobu ušao suprug Tatjane M, oštećeni Dejan J. koji je krenuo ka oštećenoj, koga je osumnjičeni čekićem udario u predelu glavu, te je oštećeni Dejan uz pomoću drvenog štapa uspeo da izbije nož iz ruke osumnjičenog, koji je nakon toga pobegao sa lica mesta.

- Na taj način je zadao oštećenoj V.I. teške telesne povrede opasne po život, a oštećenima M.T. i J.D. lake telesne povrede, čime bi izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju - navedeno je.

Osumnjičenom određen pritvor

Istoga dana, nakon saslušanja osumnjičenog pred javnim tužiocem u Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, Višem sudu u Zrenjaninu podnet je predlog da se prema imenovanom odredi pritvor zbog postojanja okolnosti da će ometati postupak uticanjem na svedoke, da će u kratkom vremenskom period ponoviti krivično delo, kao i iz razloga jer su način izvršenja i težina posledice krivičnog dela doveli do uznemirenja javnosti, te je osumnjičenom i određen pritvor do 30 dana.

Podsetimo, mesto gde se skoro svi međusobno poznaju potresla je vest o tome da su dve meštanke, Ivona i Tatjana nožem izbodene, a utoliko više što odlično znaju i ko je napadač, koji je takođe stanovnik Bačkog Gradišta.

- Ivona je do pre nekoliko meseci radila u kockarnici ovde u selu. Svi je dobro znamo. Ona je živela sama, a ima tek nekoliko dana da je došla u tu kuću. U selu se pričalo da su joj Tatjana i njen suprug pomogli, ustupili joj da živi tu, da li je trebala da im plaća kiriju, ne znam - navodi jedna meštanka.

Vest da su Ivona i Tatjana izbodene, odjeknula je u vojvođanskom selu. Odmah se znalo i ko je napadač.

- Tatjanin muž je naišao i ugledao njih dve izbodene na podu. Kristijan ga je udario čekićem u glavu, pa odmah pobegao. Srećom, nije ga teško povredio, pa je on odmah zvao policiju. Sve to znam, jer je uspeo da pozove i Ivoninu ćerku, da joj javi šta se desilo. To je za sve bio šok - u dahu objašnjava sagovornica.

Obe žene vitalno ugrožene

Dve žene su u Urgentni centar UKCV dovezene kolima Hitne medicinske pomoći.

- Nakon kompletnog pregleda, urađene su laboratorijske analize, RTG snimak grudnog koša, kao i CT trauma skener, uz sprovedenu opservaciju. Zbog prirode oboljenja, odnosno zadobijenih povreda, kao i hitnosti stanja (vitalna ugroženost), pacijentkinje su, radi definitivnog medicinskog zbrinjavanja, upućene sanitetskim vozilom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, u pratnji lekara, na Institut za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, Klinika za grudnu hirurgiju - rekli su u UKC Vojvodine.