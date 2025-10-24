Slušaj vest

Policajac Ljubo Milović predlagao je svojim kolegama iz takozvanog policijskog kartela da napadnu voz na relaciji Hamburg - Minhen ukoliko se ispostavi da je njihov kokain završio "na šinama". To im predočava krajem 2019. godine nakon saznanja da plaćenici kavačkog klana nisu uspeli da u belgijskoj luci Antverpen sa broda izvuku milionski vrednu drogu.

Milović kovanje plana počinje pošto je obavešten da plovilo sa njihovom pošiljkom ide ka Hamburgu, ali i da bi droga mogla odatle vozom biti prebačena do Minhena.

Tada predlaže i napad ukoliko kontejner sa kokainom bude utovaren u vagon.

Čini to u grupnom četu na nekada zaštićenoj aplikaciji Skaj u noći 22. decembra 2019. godine, nakon što ih je sada optuženi Mileta Ojdanić obavestio da Marokanci nisu uspeli izvući beli prah sa broda.

Ljubo Milović

O tome su, između ostalih, pregovarali Ljubo Milović - Oficir, Ivan Stamatović - Batica, Mileta Ojdanić (Polar) i osobe skrivene iza nadimaka Maradona, Španac i Džiboni.

Iz transkripata koje je Europol dostavio crnogorskim istražiteljima jasno je da je ta ekipa u suton 2019. imala problem sa isporukom kokaina iz Latinske Amerike u Evropu.

Devet dana pred kraj te godine Milović se žalio da nisu uspeli da izvuku pošiljku u Belgiji, pa su formirali grupu da "reše problem".

Tokom rasprave, u kojoj se većina saglasila da Marokanac, njihov saradnik u Belgiji, mora da plati glavom zbog propusta, Ojdanić je insistirao da sagledaju i opciju “vađenja” droge u Nemačkoj.

Potom ih, nakon nekoliko minuta, obaveštava o novoj krizi:

- Izgleda ide za Minhen kutija iz Hamburga vozom, u tom slučaju ne mogu da urade ništa, jer vade celu kutiju van. Čekam bl od Monita.

Uz salve psovki, dvojica tadašnjih službenika crnogorskog Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, Milović i Stamatović, pišu da od vađenja u Hamburgu nema ništa.

- E majku im je*em po 1000 puta i sve je malo šta god da rečemo - dodaje Ojdanić, da bi potom Maradona ponovo predložio da reše Marokanca:

- Samo pokupit Marokinca... Na lepo neće dat ništa...

Tada Milović iznosi predlog: “Da vidimo može li ko napasti voz ako bude da ide za Minhen. Dal je to izvodljivo”.

U razgovor se tada uključuje i osoba koja koristi nadimak Španac, insistirajući da ekipa smanji nervozu i da “vidimo kako ćemo ovo da najbolje postavimo i rešimo”.

Iako na trenutak svi “staju na loptu”, Ojdanić poručuje da treba da idu u Belgiju kad se dočepaju svoje pošiljke koja plovi ka Nemačkoj.

Milović, ipak, traži informacije koliko ima vremena da reaguju ako voz krene za Minhen:

- Ako nemaju tu varijantu kad se natovari na voz da ja probam nešto? Možda ima ko bi napao - piše on.

Ekipa okupljena oko begunca sa policijskom značkom tada objašnjava da imaju tri dana vremena dok brod stigne u luku u Hamburgu, na što Milović odgovara:

- Nećemo je puštati do Minhena...

Glava leti i za manje

U istom četu, deo te grupe tvrdio je i da njihov čovek - Marokanac, mora da odgovara zato što drogu prema prvobitnom planu nisu preuzeli.

- Polar zna. Izvadili, ne izvadili Marokanac mora platit makar glavom, ako ne da pare... Zaboravio sam napad na sve.. Nećemo dati go*nima da se igraju sa nama. Da nam deci kradu hleb - poručuje Maradona.

Ojdanić navodi mogućnosti: “Ili je roba u kutiju, ili su odradili Marokanca iz Antverpena - Nordin”, ali Milović i Stamatović traže objašnjenje zbog čega terenska ekipa nije odradila posao.

Maradona, istovremeno, ne odustaje od osvete:

- Moramo ga što pre dignuti… Pa makar da dođu ljudi od Monita da ga vide i da shvate da nismo prevaranti… inače ubačaj gubimo. A Monito može glavu zbog tih go*ana izgubiti.

Ojdanić satima pokušava da smiri ekipu, navodeći da roba nije ukradena već da im je “pobegla” jer nisu stigli da je izvuku pre nego je brod otplovio iz Antveperna.

- I ja mislim isto...ali ne smemo preći preko ovog - šalje Maradona, sa čim se i nekadašnji policajac saglasio.

- Ma nećemo preć, samo gledam da izvadimo u Hamburg - dodao je Ojdanić.

Milovića je zanimalo iz kog razloga njihovi vojnici nisu odradili posao i kako objašnjavaju da im je pošiljka pobjegla, “ako je bila na zelenom”.

U porukama se vidi kodni jezik grupe - kad je luka sigurna “kanta je na zelenom”, kad ima problema “na crvenom”, a nakon vađenja slali su poruke da je “kanta na suvom”.

- Evo kažu mi s druge strane svi da posao nije mogao bit odrađen. Nije bilo swichera u luci, ali ok polako, krivi su 100% - napisao je Ojdanić.

Nekoliko minuta kasnije odgovorio je Maradoni da njihova pošiljka stiže u Hamburg za tri dana.