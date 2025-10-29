UBILI ČAĐU PA PLANIRALI DA MU DAJU ČITULJU "TATA ČAKIJU OD MIKIJEVIH DRUGARA": Pripadnici vračarskog klana razmenjivali slike i poruke posle likvidacije
Pripadnici takozvanog vračarskog klana, na dan ubistva Dragana Ristića Čađe, prema dokazima tužilaštva koji su danas izvedeni u Speijalnom sudu u Beogradu komentarisali su da "zmiji treba prvo da se odseče glava" i da Čađa nije opasan "al' da mu je Rutović kum".
Kao motiv ubistva Ristića, podsetimo, u optužnici se pominje da su pripadnici kriminalne grupe koju su predvodili Nikola Vušović zvani Džoni sa Vračara i Radoje Zvicer, smatrali da ih je sin pokojnog Ristića Milutin cinkario u sudskom postupku u kom su zajedno bili optuženi.
Iz presretnutih Skaj poruka koje su izvedene proizilazi da su planirali da ubiju mlađeg Ristića, ali da su mu prvo ubili oca jer su smatrali da je "opasan i da bi se svetio".
- Nije opasan on ko on, al kum mu Rutvić. Crnogorac pun ko brog. Zmiji da osečemo glavu, posle je Milutin smešan - piše u porukama koje su razmenjivali na dan ubistva Ristića, 10. septembra 2020.
- Ćale mu kum Rutovića, baš su bili bliski. Drži Hram, Košutu i još neki restoran.
Podsetimo kum Dragana Ristića Čađe bio je pokojni Željko Rutović, akter filma Vidimo se u čitulji, koji se posle ubistva Čađe u Kaluđerici od njega oprostio i čituljom.
- Čekali ga par dana i jutros natrčao. Hteli da se sudare s njim, ja rekao zamisli sudare se i neće kola da upale, al' sreća živa sve bilo kako treba - navodi se u porukama koje su pripadnici kriminalne grupe razmenjivali toga jutra.
U porukama koje su razmenjivali komentarišu i da mu je "sin cikaroš i da je namestio njihove da leže po 10 godina", ali i da je njegov otac posredovao da "oslobodi sina". Potom uz smeh komentarišu da će da organizuju varomet iste večeri, kako bi proslavili ubistvo.
- Hahah, večeras vatromet.
- Misliće da smo mi majmune, ne opra nas niko
- E večeras ću da postavim vatromet ispred kumove pekare, pa nek razmišljaju ko je.
Uz smeh nastavljaju da komentarišu ubistvo:
- Trebalo bi svi na sa'ranu da odemo. Daću mu čitulju "poslednji pozdrav najvećem cinkarošu" da se ispoštuje čovek. Potpis, za tata Čakija od Mikijevih drugara i to preko cele strane - piše u porukama koje su razmenjivali uz smeh.
Istog dana, prema presretnutim porukama, pripadnici klana komentarišu i da narednog dana planiraju da ubiju Aleksandra Šarca, ali i još tri osobe među kojima je bivši vođa navijača Nenad Alajbegović Alibeg, koji je danas saslušan kao svedok u sudnici.
- Čekamo da se javi Šarac danas pa da uletimo odmah. Sutra ide na zadnju vožnju, nema šta da se izjalovi.
- A i Šiptar čeka sad da se zakopa. Čekamo i Šuleta, Alajbega, Šarca i Čađa, zamisli da svi nalete u istom danu.
- Eno ga, Vihor je u Beogradu zbog Čađe.
Podsetimo, kako se navodi u optužnici, okrivljeni Vuk Ursulov je 10. septembra oko 8.15 sati "pasatom" presreo "audi" u kom je bio Ristić koji je krenuo na posao, izazvao manji udes a potom kada je Dragan Ristić izašao iz kola kako bi video kolika je šteta, hladnokrvno pucao u njega. Od zadobijenih povreda, Ristić je premino a ubica je pobegao s lica meta. Nekolio kilometara dalje, pronađen je zapaljeni "pasat".
Takođe, u porukama su potom komentarisali i da su "pali njihovi za Čađu".
- Kaže da su pali zato što su oni kad su zapalili kola, tog pasata, prešli u druga kola i negde je bila kamera, tu u blizini, i dizali su ljude koji su tu prošli, svakog ko ima dosije. Pohapsili njih četvoro, zna se ko je, to je to u suštini - piše u poruci od 12. septembra 2020.
Pripadnicima iste kriminalne grupe, podsetimo, sudi se i za ubistvo Aleksandra Šarca u Tržnom centru Ušče u oktobru iste godine. Prethodne nedelje, u velikoj akciji policije, uhapšeni su članovi iste kriminalne grupe, zbog sumnje da su pokušali tri puta iste godine da ubiju Alajbegovića.