Slušaj vest

Pripadnici takozvanog vračarskog klana, na dan ubistva Dragana Ristića Čađe, prema dokazima tužilaštva koji su danas izvedeni u Speijalnom sudu u Beogradu komentarisali su da "zmiji treba prvo da se odseče glava" i da Čađa nije opasan "al' da mu je Rutović kum".

Kao motiv ubistva Ristića, podsetimo, u optužnici se pominje da su pripadnici kriminalne grupe koju su predvodili Nikola Vušović zvani Džoni sa Vračara i Radoje Zvicer, smatrali da ih je sin pokojnog Ristića Milutin cinkario u sudskom postupku u kom su zajedno bili optuženi.

Džoni sa Vračara Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Iz presretnutih Skaj poruka koje su izvedene proizilazi da su planirali da ubiju mlađeg Ristića, ali da su mu prvo ubili oca jer su smatrali da je "opasan i da bi se svetio".

- Nije opasan on ko on, al kum mu Rutvić. Crnogorac pun ko brog. Zmiji da osečemo glavu, posle je Milutin smešan - piše u porukama koje su razmenjivali na dan ubistva Ristića, 10. septembra 2020.

- Ćale mu kum Rutovića, baš su bili bliski. Drži Hram, Košutu i još neki restoran.

Podsetimo kum Dragana Ristića Čađe bio je pokojni Željko Rutović, akter filma Vidimo se u čitulji, koji se posle ubistva Čađe u Kaluđerici od njega oprostio i čituljom.

- Čekali ga par dana i jutros natrčao. Hteli da se sudare s njim, ja rekao zamisli sudare se i neće kola da upale, al' sreća živa sve bilo kako treba - navodi se u porukama koje su pripadnici kriminalne grupe razmenjivali toga jutra.

U porukama koje su razmenjivali komentarišu i da mu je "sin cikaroš i da je namestio njihove da leže po 10 godina", ali i da je njegov otac posredovao da "oslobodi sina". Potom uz smeh komentarišu da će da organizuju varomet iste večeri, kako bi proslavili ubistvo.

- Hahah, večeras vatromet.

- Misliće da smo mi majmune, ne opra nas niko

- E večeras ću da postavim vatromet ispred kumove pekare, pa nek razmišljaju ko je.

Uz smeh nastavljaju da komentarišu ubistvo:

- Trebalo bi svi na sa'ranu da odemo. Daću mu čitulju "poslednji pozdrav najvećem cinkarošu" da se ispoštuje čovek. Potpis, za tata Čakija od Mikijevih drugara i to preko cele strane - piše u porukama koje su razmenjivali uz smeh.

Istog dana, prema presretnutim porukama, pripadnici klana komentarišu i da narednog dana planiraju da ubiju Aleksandra Šarca, ali i još tri osobe među kojima je bivši vođa navijača Nenad Alajbegović Alibeg, koji je danas saslušan kao svedok u sudnici.

- Čekamo da se javi Šarac danas pa da uletimo odmah. Sutra ide na zadnju vožnju, nema šta da se izjalovi.

- A i Šiptar čeka sad da se zakopa. Čekamo i Šuleta, Alajbega, Šarca i Čađa, zamisli da svi nalete u istom danu.

- Eno ga, Vihor je u Beogradu zbog Čađe.

1/17 Vidi galeriju ZLOČINAC NOSIO BELI ŠEŠIR: Čađa izrešetan u Kaluđerici, na sudu prikazani snimci, ubice na rukama imale ovaj SITAN DETALJ? Foto: Tamara Trajković

Podsetimo, kako se navodi u optužnici, okrivljeni Vuk Ursulov je 10. septembra oko 8.15 sati "pasatom" presreo "audi" u kom je bio Ristić koji je krenuo na posao, izazvao manji udes a potom kada je Dragan Ristić izašao iz kola kako bi video kolika je šteta, hladnokrvno pucao u njega. Od zadobijenih povreda, Ristić je premino a ubica je pobegao s lica meta. Nekolio kilometara dalje, pronađen je zapaljeni "pasat".

Takođe, u porukama su potom komentarisali i da su "pali njihovi za Čađu".

- Kaže da su pali zato što su oni kad su zapalili kola, tog pasata, prešli u druga kola i negde je bila kamera, tu u blizini, i dizali su ljude koji su tu prošli, svakog ko ima dosije. Pohapsili njih četvoro, zna se ko je, to je to u suštini - piše u poruci od 12. septembra 2020.