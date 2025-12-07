Slušaj vest

U istrazi tragične saobraćajne nesreće u kojoj su stradali Ana Radović (20) i Aleksandar Masalušić (37) pojavili su se novi detalji.

U medijima se prvobitno pojavila informacija da je "audi SQ", kojim je upravljao Masalušić u trenutku saobraćajne nesreće koja se dogodila na magistralnom putu Čačak-Požega 23. novembra, imao letnje gume.

Tada se spekulisalo da su upravo letnje gume prouzrokovale saobraćajnu nesreću, u kojoj su stradali on i Ana Radović, na magistralnom putu koji je bio klizav zbog padavina koje su bile prisutne prethodnih dana u tom delu Srbije.

Međutim, veštačenje automobila dokazalo je da je "audi SQ" u trenutku nesreće ipak imao zimske gume.

- Pregledom vozila od strane stalnog sudskog veštaka saobraćajne struke konstatovano je da su na vozilu bili zimski pneumatici, propisane dubine šare - navodi se odgovoru OJT u Čačku za Blic.

Ovim veštačenjem prekinuto je neistinito nagađanje da je uzrok saobraćajne nesreće neadekvatna zimska oprema.

Neprilagođena brzina na klizavom putu u lakat krivini

Kako se nezvanično saznaje, sumnja se da je do nesreće došlo zbog neprilagođene brzine kojom je Masalušić upravljao na klizavom magistralnom putu punom tzv. lakat krivina.

Nezvanično, čekaju se podaci sudskog veštačenja koji bi pokazali koliko se tačno vozilo kretalo brže nego što je dozvoljeno. Prema rečima izvora, potrebno je znatno više vremena za rekonstrukciju saobraćajne nesreće i veštačenje brzine kojom se vozilo kretalo.

Podsećanja radi, Ana Radović krenula je 23. novembra, iz porodičnog doma na Zlatiboru za Beograd, kako bi platila predstojeće ispite na Pravnom fakultetu. Prema saznanjima, nju je sa Zlatibora povezao Aleksandar Masalušić. Radovićeva se tog dana čula sa bratom oko 18.45, nakon čega se nije javljala roditeljima na telefon koji je bio dostupan narednih 14 sati.

Prema tvrdnjama Aninog oca Miloša, njena majka je prijavila nestanak devojke 24. novembra. Policija, ronioci i spasioci pretraživali su jezero Međuvršje kao i reku Zapadnu Moravu 25. novembra. Međutim, tela Ane i Aleksandra pronađena su tek 26. novembra.

Vatrogasci jedva izvukli smrskani automobil sa telima

Kad je mesto nesreće konačno otkriveno posle tri dana, "audi" je bio toliko tesno "spakovan" u betonski propust da je to drastično otežalo izvlačenje smrskane karoserije.

Ovako je izgledao "audi" kojim je upravljao Aleksandar M. nakon što je izvučen iz betonskog propusta. Nije bilo ni mesta da se vatrogasci spuste do njega. Morali su da ga vezuju po sredini i tek posle nekoliko pokušaja uspeli su da ga podignu dizalicama.

