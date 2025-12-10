Slušaj vest

Sahrana tri člana porodice Neđa Č. (79), Mile Č.(72) i Vladimira Č.(47) čija su tela prošle subote pronađena u porodičnoj kući u Čačku, biće obavljena danas na mesnom groblju u selu Raska kod Požege.

Nakon obavljene obdukcije, ćerka stradalih je odlučila da sahrana bude obavljena u ovom mestu, jer se tu nalazi i grob njihove bliske rođake.

Podsećamo ova tragedija se dogodila prošle subote u Ulici Ratka Mitrovića 2, u Čačku. Sumnja se da je Vladimir Č.(47) nožem prerezao vrat majci i ocu, a zatim sebi naneo teške povrede nožem u predelu grudnog koša i vena, usled kojih je i on premunuo.

Kako smo ranije izveštavali ova nesreća se dogodila najmanje nedelju dana ranije, a ubijene je pronašao Milin rođeni brat koji živi u Goraždu.

Sestra i zet danima nisu odgovarali na njegove pozive mobilnim telefonom, a kada su se njihovi telefoni ispraznili, to je u njemu izazvalo dodatnu sumnju. Došavši u Čačak, tela svojih rođaka je zatekao u pomoćnoj prostoriji, letnjoj kuhinji iza kuće. Istog časa je obavestio policiju.

Iz Višeg javnog tužilaštva, koje vodi istragu, nisu saopštili kako je kvalifikovano ovo delo.