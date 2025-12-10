Slušaj vest

Sahrana tri člana porodice Neđa Č. (79), Mile Č.(72) i Vladimira Č.(47) čija su tela prošle subote pronađena u porodičnoj kući u Čačku, biće obavljena danas na mesnom groblju u selu Raska kod Požege.

Nakon obavljene obdukcije, ćerka stradalih je odlučila da sahrana bude obavljena u ovom mestu, jer se tu nalazi i grob njihove bliske rođake.

Podsećamo ova tragedija se dogodila prošle subote u Ulici Ratka Mitrovića 2, u Čačku. Sumnja se da je Vladimir Č.(47) nožem prerezao vrat majci i ocu, a zatim sebi naneo teške povrede nožem u predelu grudnog koša i vena, usled kojih je i on premunuo.

Kako smo ranije izveštavali ova nesreća se dogodila najmanje nedelju dana ranije, a ubijene je pronašao Milin rođeni brat koji živi u Goraždu.

Ne propustiteHronikaBIZARNO! UBIO RODITELJE JOŠ PRE SEDAM DANA, ROĐAK OTKRIO HOROR: Sin zaklao majku i oca, pa prerezao vene u fotelji, uzeo i šerpu?! Isplivali novi detalji
Čačak trustruko ubistvo
HronikaVLADIMIR I ILIJA POČINILI ZLOČINE IZ PAKLA Čačane ubistvo u naselju Sloboda podsetilo na KRVAVI PIR pre 3 godine: "Zar opet ISTI zločin, šta se dešava?!" (FOTO)
Čačak trustruko ubistvo

 Sestra i zet danima nisu odgovarali na njegove pozive mobilnim telefonom, a kada su se njihovi telefoni ispraznili, to je u njemu izazvalo dodatnu sumnju. Došavši u Čačak, tela svojih rođaka je zatekao u pomoćnoj prostoriji, letnjoj kuhinji iza kuće. Istog časa je obavestio policiju.

Iz Višeg javnog tužilaštva, koje vodi istragu, nisu saopštili kako je kvalifikovano ovo delo.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaPOSLE DVOSTRUKOG UBISTVA I SAMOUBISTVA U ČAČKU KOMŠIJE SE PITAJU SAMO JEDNO: Da li je roditelje ubio na spavanju ili su jadni bili budni?!
Čačak trostruko ubistvo
Hronika"OVA KUĆA KAO DA JE UKLETA, SAMO SE NESREĆE TU REĐAJU" Posle dvostrukog ubistva i samoubistva u Čačku, komšija otkrio jezive detalje o mestu zločina!
Čačak trustruko ubistvo
HronikaUGLEDNOG LEKARA I BIBLIOTEKARKU ZVERSKI UBIO ROĐENI SIN Mihailo posle svađe dohvatio nož i izbo ih 30 puta, pa peške krenuo za Beograd?! Zločin otkrila snaja
rina.jpg
HronikaMIHAILO IZ ČAČKA PRIZNAO DA JE UBIO RODITELJE: Nožem ih ubadao do smrti, zadao im više od 60 uboda! ODREĐEN MU PRITVOR
čačak.jpg
HronikaMAJKU I OCA BESOMUČNO UBADAO, ZADAO IM OKO 60 UBODA, KOBNE BILE RANE NA SRCU Završena obdukcija ubijenog lekara iz Čačka i njegove žene! Sin danas na saslušanju
mb.jpg
HronikaSNAJA ZVALA POLICIJU, UŠLI KROZ PROZOR Detalji horora u Čačku: Muž svako veče obilazio roditelje, a kad joj se nije javio, pošla do svekrve da vidi šta je
1742281860_cacak-dvostruko-ubistvo-fotorina6.jpg