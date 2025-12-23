Slušaj vest

Vođa navijača FK Zemun, Jevto Jevtić koji je u petak uveče preživeo filmsku sačekušu u Zemunu, kako Kurir saznaje, već dve godine je na poternici policije!

Kako je Kurir pisao, Jevtić je u februaru 2020. pravosnažno osuđen na četiri godine i osam meseci zatvora zbog tgovine drogom i to na osnovu sporazuma o priznanju krivice koji je sklopio s Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal. Međutim, do današnjeg dana on nije otišao na izdržavanje kazne.

Jevta Jevtić Foto: Privatna Arhiva

- Prema osuđenom je zbog izdržavanja kazne zatvora raspisana poternica 11. septembra 2023. godine - potvrđeno je za Kurir.

Jevtić je, podsetimo, bio uhapšen 2016. godine u velikoj akciji policije pod nazivom "Ciklon" zbog sumnje da je bio pripadnik organizovane kriminalne grupe koja je švercovala kokain iz Južne Amerike u Evropu.

Inače, pre hapšenja zbog šverca kokaina, javnosti je bio poznat zbog incidenata koje je pravio na utakmicama.

Pokušaj ubistva Jevte Jevtića Izvor: Kurir

O Jevtiću se, podsetimo, ništa nije znalo sve do petka kada je za dlaku izbegao smrt. Napadači su, kako se sumnja, zapucali na njegov automobil oko 23 sata u Zemunu.

Sigurnosne kamere snimile su trojicu napadača koji su u petak oko 23 sata zapucala na njegov automobil.

- Sudeći po snimcima, samo jedan je bio maskiran i upravo on je i pucao iz pištolja. Međutim, na snimku se vidi i da je Jevtić na vreme uočio napadače i krenuo na njih kolima. Od siline udara jedan je pao i ostao da leži na zemlji, a Jevtić se blindiranim automobilom zakucao u drugi parkirani auto i odgurnuo ga nekoliko metara, a potom istrčao iz vozila. Čim je izleteo iz "audija" šutnuo je napadača kog je prethodno pregazio, jer su druga dvojica pobegla. Međutim, nestvarno deluje scena kada se on saginje i okreće u pravcu u kom su druga dvojica pobegla, i dok očito oni pucaju na njega, on uspeva da im umakne - opisuje filmske scene sagovornik Kurira.

1/7 Vidi galeriju Napadače na vođu navijača snimile kamere Foto: Privatna arhiva

Na snimku se potom vidi kako se napadač sa kapuljačom na glavi i hirurškom maskom preko lica, vraća do blindiranog "audija" sa pištoljem iz kog je moguće da u tom trenutku, po položaju ruke i puca, baca pogled na saučesnika koji leži na zemlji, a potom sa trećim koji nema nikakvu masku, već nosi jaknu ili duksericu u ruci, ulazi u sivi parkirani "mercedes". Međutim, pucač ne uspeva odmah da uleti u automobil, već kuca na prozor da mu saučesnik otključa vrata, a sve to dok treći leži na zemlji.

Kamere su potom snimile i da su se prolaznici, koji su verovatno čuli udarac i pucnjavu okupili, kao i da nekoliko minuta kasnije muškarac kog je Jevtić udario automobilom ustaje sa zemlje, odlazi, a onda se vraća i najverovatnije traži da mu dodaju predmet koji mu je ispao dok je ležao na zemlji.

- Filmske scene koje su se dogodile u manje od pet minuta pokazuju da napadači na vođu navijača i osuđenog narko-dilera najverovatnije nisu profesionalci, jer su uspeli da naprave kobne greške. Pre svega, dozvolili su da čitavu akciju snime kamere. Snimljena su lica, automobil kojim su pobegli, jedan od napadača je povređen a s lica mesta pobegao je pred brojnim svedocima - navodi naš sagovornik koje su to greške zbog kojih je, kako smatra, reč o amaterija.